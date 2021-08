Prvý ústretový krok musí podľa Kulhánka urobiť Rusko

Lopta je na strane Ruska, tvrdí Kulhánek.

8. aug 2021 o 14:22 TASR

PRAHA. Minister zahraničných vecí Českej republiky Jakub Kulhánek si myslí, že rusko-české vzťahy sa z bodu mrazu nedostanú, kým Moskva neškrtne Česko zo zoznamu krajín, ktoré sú voči Rusku nepriateľské.

Uviedol to v rozhovore pre spravodajský web Novinky.cz s tým, že pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov, "lopta je na strane Ruska. Ale je to otázka mesiacov, možno rokov". Šéf českej diplomacie v rozhovore, zverejnenom v sobotu, vyjadril presvedčenie, že česká vláda zareagovala na kauzu Vrbětice "veľmi razantne".

"Podarilo sa nám rozbiť rezidentúry ruských spravodajských služieb na ruskej ambasáde v Česku. Po tom bezpečnostné zložky volali už roky," uviedol Kulhánek, pričom pripomenul, že pravicové vlády v Česku o tom "niekedy uvažovali, ale nikdy nemali odvahu k tomuto kroku pristúpiť".

Dodal, že počty ruských diplomatov v Prahe teraz zodpovedajú počtu českých diplomatov v Moskve. Kulhánek priznal, že ako ministra zahraničných vecí ho "nemôže tešiť", že vzťahy Česka s Ruskom "sú na bodu mrazu". Poznamenal však, že Česko túto situáciu nezavinilo.

"Museli sme reagovať a reagovali sme správne," konštatoval. Pripomenul, že Rusko pridalo ČR na zoznam štátov, ktoré k nemu nie sú priateľské, čo situácii "nepomohlo a ďalej to atmosféru eskaluje".

Podľa Kulhánkovho názoru má Česko mať s Ruskom "pragmatické vzťahy". Poukázal na to, že "aj pobaltské štáty a Poľsko s Ruskom diplomatické vzťahy udržiavajú". Šéf českej diplomacie si myslí, že "volanie niektorých (českých) politikov po úplnej demontáži obchodných vzťahov s Ruskom" je "krátkozraké a nerozumné".

Je presvedčený, že treba udržať ekonomické vzťahy s Ruskom a podporovať české firmy, ktoré majú záujem podnikať v Rusku a v Česku vytvárajú pracovné miesta. Poznamenal, že česko-ruské vzťahy na politickej úrovni sa "musia nastaviť znovu, a to nikto nespochybňuje".

Informoval, že v záujme toho zvolal predstaviteľov parlamentných strán, aby na neverejnom stretnutí diskutovali o svojich predstavách o vzťahoch s Ruskom. Dodal, že by bolo dobré, keby v Česku pre taký zásadný krok bola čo najširšia politická podpora.

Výbuch v skladoch

O ďalšom vývoji vzťahov medzi Ruskom a Českom však podľa Kulhánka rozhodne až budúca česká vláda. "My tomu môžeme pomôcť tým, že urobíme audit česko-ruských vzťahov," vyhlásil.

K výbuchom v muničných skladoch vo Vrběticiach, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, došlo v novembri a decembri 2014. V apríli tohto roka sa pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky, a to po tom, ako česká vláda oznámila, že do výbuchov vo Vrběticiach sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky.

Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády Česku v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu". Česko 28. júna oficiálne požiadalo Moskvu o vyplatenie odškodného v kauze Vrbětice.