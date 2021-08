Situácia v Izraeli sa zhoršuje, minister pripustil aj lockdown počas sviatkov

Lockdown počas sviatkov by mal podľa izraelského ministra zdravotníctva menšie negatívne dôsledky pre ekonomiku.

8. aug 2021 o 12:19 TASR

JERUZALEM. Vzhľadom na stály nárast prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Izraeli "nie je možné s istotou povedať, či sa školský rok začne podľa plánu - 1. septembra," vyhlásil v nedeľu generálny riaditeľ izraelského ministerstva zdravotníctva Nachman Aš.

Vláda sa chce vyhnúť lockdownu

Informoval o tom denník The Times of Israel, podľa ktorého Aš pripustil, že v čase tzv. vysokých sviatkov v septembri, keď sa bude sláviť sviatok Roš ha-šana (Nový rok) a Jom kipur (Deň zmierenia), by v Izraeli mohol byť lockdown. Dodal, že lockdown počas sviatkov by mal aj menšie negatívne dôsledky pre ekonomiku.

Ubezpečil, že lockdown nie je nástrojom, ktorý by vláda chcela použiť v počiatočnom štádiu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Pripomenul však, že zakaždým, keď lockdown v Izraeli implementovali, "chorobnosť klesla".

Počas rozhovoru pre Radio 103FM Aš zdôraznil, že vláda sa chce vyhnúť lockdownu a podniká kroky, aby k tejto situácii nedošlo. Upozornil však, že keď bude zdravotný systém výrazne zaťažený a bude mu hroziť kolaps, vláda "nebude mať na výber".

Otvorenie škôl

Vyhlásil tiež, že "školský rok plánujeme otvoriť 1. septembra, ale nedá sa to povedať naisto". Minister zdravotníctva Nican Horowitz pre izraelský denník uviedol, že prechod na dištančné vzdelávanie "budeme odďaľovať tak dlho, ako to len bude možné".

Izraelské ministerstvo zdravotníctva zverejnilo v nedeľu ráno novú bilanciu, ktorá svedčí o pokračujúcom náraste vážnych prípadov v krajine: za uplynulých 24 hodín sa počet covidových pacientov vo vážnom stave zvýšil o 21 na celkový počet na 348.

Predstavitelia ministerstva zdravotníctva koncom týždňa uviedli, že lockdown bude nevyhnutný, "ak a keď" Izrael dosiahne 600 až 700 vážne chorých pacientov. Izraelská vláda vo štvrtok schválila výrazné rozšírenie obmedzení v rámci systému covidpasov, ktorý je teraz nutný aj v hoteloch, reštauráciách a interiérových športoviskách.

Na hromadných podujatiach sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sú zaočkované, prekonali covid alebo majú negatívny výsledok aktuálneho testu na koronavírus SARS-CoV-2. Negatívny výsledok testu musia mať aj deti, uviedla agentúra DPA.

Okrem toho na exteriérových podujatiach s viac ako sto účastníkmi je povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo šatkou. V Izraeli je plne zaočkovaných 58 percent populácie. Tretiu posilňovaciu dávku vakcíny dostalo 422-tisíc ľudí.