Irak údajne pripravuje evakuačný let irackých migrantov z Bieloruska

Náhradné doklady vydávajú akémukoľvek občanovi Iraku, ktorý sa nachádza v Bielorusku.

8. aug 2021 o 11:30 TASR

MINSK. Do bieloruskej metropoly Minsk pricestovali zamestnanci irackého konzulárneho úradu v Moskve, aby tam občanom Iraku vydávali dočasné cestovné doklady pre ich návrat do vlasti.

Informoval o tom spravodajský web Belaruspartisan.by s odvolaním sa na portál Reform.by, ktorý na sociálnych sieťach monitoruje komunikáciu v uzavretých skupinách vytvorených pre Iračanov želajúcich si usadiť sa v EÚ.

Pracovníci irackého konzulárneho úradu pôsobia v sídle leteckej spoločnosti Iraqi Airways v Minsku.

Náhradné doklady vydávajú akémukoľvek občanovi Iraku, ktorý sa nachádza na území Bieloruska a chce sa vrátiť do Iraku alebo svoj pas stratil, odovzdal v niektorej zo sprostredkovateľských agentúr alebo stratil či zničil pri pokuse dostať sa z Bieloruska do Litvy.

Belaruspartisan.by tiež pripomenul, že iracký veľvyslanec v Rusku Abdal Rahmán Hasání vo svojom blogu na sociálnej sieti Twitter oznámil, že veľvyslanectvo 10. augusta plánuje evakuačný let z Minska do Bagdadu.

Bieloruský spravodajský web Nexta Live v nedeľu zdieľal správu, že Irak pozastavuje všetky lety do Bieloruska. Linky z Bagdadu do Minska sa budú prevádzkovať len v prípadoch, keď prepravujú Iračanov späť do svojej vlasti, oznámil iracký úrad pre civilné letectvo.

Európska únia koncom júla oznámila, že vyvíja tlak na Irak, aby pomohol zastaviť prílev migrantov do Bieloruska, odkiaľ sa potom nelegálne snažia dostať do Litvy a tým aj na územie EÚ.

Hranicu do Litvy – a EÚ – za posledné mesiace ilegálne prekročilo vyše 4000 migrantov, z ktorých veľká časť pochádza z Iraku. Litovské úrady i EÚ majú podozrenie, že tento nápor je organizovaný a podporovaný režimom v Minsku ako odveta za sankcie, ktoré EÚ v reakcii na politiku bieloruského vedenia uvalila na vybrané fyzické a právnické osoby.