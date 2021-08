Lesné požiare v Grécku a Turecku vyhnali z domovov ďalšie tisícky ľudí

Grécki a európski predstavitelia požiare pripisujú klimatickej zmene.

6. aug 2021 o 19:31 SITA

DROSOPIGI. Pred lesnými požiarmi v Grécku a Turecku v piatok museli ujsť ďalšie tisícky obyvateľov. Plamene, ktorým v šírení napomáha vlna horúčav, spálili lesy, ohrozujú obytné oblasti i staroveké pamiatky a letoviská.

Najmenej 20 ľudí v Grécku utrpelo zranenia

V Grécku hasiči bojujú s 56 aktívnymi požiarmi, uviedol šéf tamojšej civilnej ochrany Nikos Hardalias. Príkazy k evakuácii vydali pre viaceré obývané oblasti na pevnine i na ostrove Eubója.

Požiar blízko Atén sa blíži k hlavnému mestskému rezervoáru vody - jazeru Maratón. Hardalias vysvetlil, že podmienky, v ktorých pracujú, sú veľmi nebezpečné. V mnohých častiach Grécka sa v piatok popoludní zdvihol vietor, čím sa zvýšilo aj riziko požiarov.

Hlavná aténska traumatologická nemocnica informovala o úmrtí 38-ročného muža, ktorý spadol zo stĺpa v jednej z mestských častí postihnutých požiarom.



Na ostrove Eubója spustili masívnu operáciu s hliadkovými člnmi i súkromnými plavidlami na evakuáciu stoviek ľudí po mori. Do piatka popoludnia podľa pobrežnej stráže na severozápade ostrova evakuovali 668 ľudí, keďže oheň bráni ďalším spôsobom úniku. Pobrežie naďalej hliadkujú lode pobrežnej stráže.



Desiatky dedín a štvrtí evakuovali aj v oblasti južného Peloponézu a severne od Atén. Pobrežná stráž tiež zachránila 10 ľudí, ktorí uviazli na pláži v dôsledku požiaru blízko peloponézskeho mesta Gythio.



Naprieč Gréckom bojuje s veľkými požiarmi viac ako tisíc hasičov a takmer 20 lietadiel. Asistenciu im poskytujú hasiči, vozidlá, lietadlá a vrtuľníky z Francúzska, Švajčiarska, Rumunska, Cypru, Chorvátska, Izraela a Švédska.



Najmenej 20 ľudí, medzi nimi i štyria hasiči, utrpeli zranenia. Dvaja hasiči sú v Aténach hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ďalší dvaja majú ľahké popáleniny, uviedlo grécke ministerstvo zdravotníctva.

V Turecku je už osem obetí

Južné pobrežie Turecka sužujú požiare, ktoré si vyžiadali osem mŕtvych, už desiaty deň. V piatok úrady evakuovali ďalších šesť obcí pri meste Milas v provincii Mugla.

Len v danej provincii už evakuovali do bezpečia najmenej 36-tisíc ľudí. Vietor rozšíril požiare k blízkosti elektrárne Yeniköy, už druhej elektrárne v provincii ohrozenej ohňom, a niekoľko bagrov preto vyčistili úseky pôdy, aby zabránilo šíreniu plameňov.



Lesné požiare blízko rezortu Marmaris v provincii Mugla, sa podľa úradov podarilo zväčša dostať pod kontrolu už do štvrtka večera. Do piatka popoludnia boli pod kontrolou aj dva veľké požiare v susednej provincii Antalya.



Grécki a európski predstavitelia požiare v Stredomorí a na Balkáne pripisujú klimatickej zmene. Masívne požiare horia napríklad aj na ruskej Sibíri a horúce, suché počasie uľahčuje šírenie ničivých požiarov aj v americkej Kalifornii.



