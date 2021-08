Počet radikálnych islamistov v Nemecku od roku 2018 klesol

Dosiaľ najzávažnejší útok bol v roku 2016 v Berlíne.

6. aug 2021 o 13:14 TASR

ERLÍN. Nemecká polícia monitoruje v porovnaní s minulými rokmi výrazne menší počet radikálnych islamistov, ktorí sú považovaní za potenciálne nebezpečných.

Počas júla išlo o 564 osôb, čo je výrazne menej než v júli 2018, keď polícia preverovala 774 ľudí, ktorí predstavovali hrozbu z dôvodu ich náboženskej ideológie.

Vyplýva to z odpovede vlády v Berlíne na písomnú interpeláciu Benjamina Strassera zo Slobodnej demokratickej strany, informovala v piatok agentúra DPA.

Ministerstvo vnútra však zdôraznilo, že uvedený počet potenciálne nebezpečných islamistov je stále vysoký. Strasser poznamenal, že výzvy čo sa týka účinnosti existujúcich programov prevencie a deradikalizácie nezmizli ani po porážke teroristickej organizácie Islamský štát v Sýrii a Iraku.

Okrem osôb, ktoré by podľa polície mohli spáchať závažný politicky motivovaný čin vrátane teroristického útoku, monitorujú nemecké orgány medzi islamistami i 529 "relevantných osôb".

Ich počet mierne stúpol, uvádza vláda s tým, že do tejto skupiny patria okrem iných vedúce kádre, podporovatelia či ľudia poskytujúci logistickú podporu.

Dosiaľ najzávažnejší islamisticky motivovaný útok v Nemecku sa odohral v roku 2016 v metropole Berlín.

Prívrženec IS a neúspešný žiadateľ o azyl Anis Amri tam 19. decembra vrazil počas vianočných trhov na námestí Breitscheidplatz kamiónom do davu ľudí, pričom 12 prišlo o živor a 48 utrpelo zranenia. Amrimu sa po útoku podarilo z Nemecka ujsť, no o štyri dni neskôr ho zastrelila polícia v Miláne.