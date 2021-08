Čína sa zaviazala dodať do konca roka dve miliardy vakcín

Objavili sa však pochybnosti o ich účinnosti.

6. aug 2021 o 12:07 SITA

TCHAJ-PEJ. Čínsky prezident Si Ťin-pching prisľúbil, že jeho krajina do konca tohto roka dodá do sveta dve miliardy dávok vakcín proti koronavírusu.

Oznámil to počas Medzinárodného fóra o kooperácii na vakcínach proti COVID-19, ktoré Čína virtuálne hostila, informovali v stredu štátne médiá.



Tento počet zrejme zahŕňa aj 770 miliónov dávok, ktoré už Čína podľa ministerstva zahraničných vecí darovala alebo vyviezla od vlaňajšieho septembra. Väčšinu čínskych vakcín exportovali na základe bilaterálnych dohôd.

Nie je však jasné, či číslo zahŕňa aj dohody s medzinárodným programom COVAX, v rámci ktorého majú dvaja čínski výrobcovia dodať do 550 miliónov dávok.



Si tiež prisľúbil darovať sto miliónov dolárov programu COVAX, ktorého cieľom je distribúcia vakcín do krajín s nízkymi a strednými príjmami, informovala agentúra Sin-chua.



Vo svete už podali stovky miliónov dávok čínskych vakcín, najmä od spoločností Sinopharm a Sinovac. Objavili sa však pochybnosti o ich účinnosti, najmä v súvislosti so šírením nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu.



V Indonézii, ktorá sa výrazne spoliehala na vakcínu od Sinovac, napríklad vláda oznámila plány na podávanie podporných dávok s použitím vakcín od spoločnosti Moderna, pretože sa objavili správy o tom, že niektorí zdravotníci, ktorí v krajine od júna zomreli, boli úplne zaočkovaní čínskou vakcínou.



Čína čelí aj obvineniam, že vakcíny využíva ako páku pri diplomatických sporoch.

V júni, napríklad, diplomati povedali agentúre The Associated Press, že sa Čína vyhrážala zadržaním dodávok vakcín s cieľom zatlačiť na Ukrajinu, aby sa stiahla od vyhlásenia požadujúceho väčšiu kontrolu toho, ako Čína zaobchádza s etnickými a náboženskými menšinami v autonómnej oblasti Sin-ťiang.