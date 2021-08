Očkovanie nezlyhalo. Prečo Izrael nevylučuje ďalší lockdown

Izrael zaočkoval 80 percent dospelých, aj tak zavádza opatrenia.

5. aug 2021 o 19:49 Lukáš Onderčanin

JERUZALEM, BRATISLAVA. V marci otvorili prevádzky, v júni zrušili povinnosť nosiť rúška a v podnikoch či na koncertoch prestali pýtať potvrdenie, či sú ľudia zaočkovaní. Z januárových takmer desaťtisíc klesol denný počet nových prípadov koronavírusu v júni na 20 či 30.

Izrael bol na jar prvou krajinou, ktorá „dokáže vďaka očkovaniu kontrolovať pandémiu“.

Hoci má plne zaočkovaných takmer 60 percent obyvateľov a 80 percent dospelých, krajina teraz opäť zavádza viaceré obmedzenia. Hovorí sa aj o hrozbe ďalšieho lockdownu. Za posledné dni pribúdalo denne okolo tritisíc nakazených.

Delta variant tak môže zásadne spomaliť izraelskú snahu o návrat do normálu. Aj keď štúdie potvrdili, že účinnosť vakcín proti delta variantu je nižšia, experti trvajú na tom, že bez očkovania by bola situácia omnoho horšia.

Nevylučujú lockdown

Miriam Britz-Kohnová žije aj s troma deťmi v mestečku Binjamina severne od Tel Avivu. Keď sa v škole, kam chodí jej syn, koncom júna objavil delta variant koronavírusu, úrady vyslali medzi žiakov mobilné testovacie jednotky. V malej komunite to bolo prekvapivé zistenie.

„Mala som pocit, že sme koronavírus porazili. Všetci sme boli nadšení, no potom to zasiahlo aj našu oblasť a prebralo nás to. Realita je taká, že to pôjde hore a dole a zrejme sa toho úplne v blízkej budúcnosti nezbavíme,“ vraví o svojom sklamaní pre web Business Insider.