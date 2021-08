Tokio zaznamenalo najviac prípadov od začiatku pandémie

Nárast poháňa nákazlivejší delta variant koronavírusu.

5. aug 2021 o 17:50 SITA

TOKIO. Japonské Tokio vo štvrtok zaregistrovalo 5 042 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie.



V hlavnom meste Japonska, ktoré v týchto dňoch hostí Hry XXXII. olympiády, od polovice júla platí núdzový stav. Ten medzičasom úrady rozšírili aj na ďalšie štyri oblasti krajiny. Opatrenia, medzi ktoré patria napríklad kratšie otváracie hodiny a zákaz alkoholu v reštauráciách a baroch, však verejnosť čoraz viac ignoruje.



Premiér Jošihide Suga upozornil, že počet nových prípadov rastie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Tokio pritom prvý raz prekročilo hranicu päťtisíc nových prípadov za deň.

Suga, ktorý si vyslúžil kritiku za to, že trval na organizovaní olympijských hier, napriek šíreniu nákazy, tvrdí, že nie sú dôkazy, ktoré by spájali nárast nových prípadov so športovými súťažami z 23. júla až 8. augusta. Obyvateľov zároveň vyzval, aby dodržiavali opatrenia a napriek tomu, že sú letné prázdniny, zostali doma.



V Tokiu od začiatku pandémie potvrdili celkovo 236 138 prípadov. Japonsko v stredu zaevidovalo viac ako 14-tisíc nakazených a celkový počet potvrdených prípadov tak dosiahol 980-tisíc.



Experti, ktorých znepokojuje rýchlosť šírenia vírusu, vyzvali na rozšírenie stavu núdze na celú krajinu. Suga však napriek tomu vo štvrtok ohlásil pre osem prefektúr jeho jemnejšiu verziu. Miernejšie opatrenia umožnia šéfom prefektúr zamerať sa na konkrétne mestá, no nedovoľujú im nariadiť uzavretie prevádzok. Premiér sa tiež zaviazal predísť ďalšiemu šíreniu vírusu očkovaním.



Experti upozorňujú, že nárast, ktorý poháňa nákazlivejší delta variant koronavírusu, sa stal „explozívnym“ a do dvoch týždňov by mohli denné prírastky v Tokiu prekročiť 10-tisíc.