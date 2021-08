Ďalší lockdown v Izraeli može prísť koncom augusta, varuje vládny predstaviteľ

Za posledné tri dni hlásili v Izraeli viac ako 3000 prípadov nákazy denne.

5. aug 2021 o 16:25 TASR

TEL AVIV. Koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii COVID-19 Nachman Aš vo štvrtok uviedol, že koncom augusta môže dôjsť v Izraeli k ďalšiemu lockdownu.

Súvisí to so stúpajúcim počtom nakazených koronavírusom a šírením nebezpečnejšieho variantu delta, informuje agentúra DPA.

"V súčasnosti by som lockdown nezavádzal, ale počkal by som, či zaberie tretia (dávka) vakcíny a ďalšie kroky. O dva či tri týždne budeme musieť spraviť iné rozhodnutie," povedal Aš pre stanicu izraelskej armády.

Dodal, že verí v to, že prijaté opatrenia vlády vrátane dodatočnej tretej dávky očkovacej látky, ktorá má pre ľudí nad 60 rokov zaistiť lepšiu ochranu pred nákazou, či ďalšie kroky budú účinné.

Izraelský premiér Naftali Bennett vo štvrtok apeloval na ľudí starších ako 60 rokov, ktorí zatiaľ nedostali tretiu dávku vakcíny, aby boli v nasledujúcich týždňoch mimoriadne opatrní.

"Nechodievajte na preplnené miesta. Nestretávajte sa s ľuďmi, ktorí by mohli byť potvrdenými prípadmi (nákazy). Ak sa stretnete so svojimi vnúčatami, nech je to vonku na čerstvom vzduchu a s rúškami. Musíme vydržať tieto dva týždne, kým nebudete zaočkovaní," zdôraznil.

Riziko nákazy je podľa Bennetta šesťnásobne vyššie u ľudí, ktorí treťou dávkou ešte neboli zaočkovaní, v porovnaní s tými, čo podpornú dávku vakcínu dostali pred piatimi a viac dňami.

Pravicový líder krajiny medzičasom pripísal vinu za nárast počtu nakazených pochodu gay pride, ktorý sa konal koncom júna v Tel Avive.

"Nevhodné správanie v Tel Avive spustilo rýchle šírenie (vírusu)," povedal Bennett podľa izraelských médií v stredu večer v tamojšom parlamente (Knesete).

Minister zdravotníctva Nican Horovic premiérove vyjadrenia vo štvrtok na Twitteri odsúdil ako zmes "ignorácie, populizmu, frustrácie a nenávisti".

Údaje izraelského rezortu zdravotníctva ukazujú, že účinnosť vakcíny Pfizer/BioNTech od začiatku júna výrazne poklesla – zabránila nakazeniu sa len v 39 percentách prípadov a vážnemu priebehu ochorenia v 91 percentách prípadov.

Niektorí výskumníci však tieto údaje kritizovali s tým, že dáta neboli zozbierané vedeckým spôsobom.

Za posledné tri dni hlásili v Izraeli viac ako 3000 prípadov nákazy denne. V súčasnosti je v krajine 250 ľudí s vážnym priebehom covidu, uvádza ministerstvo zdravotníctva.

Izrael s účinnosťou od nedele 8. augusta sprísňuje viacero protipandmických opatrení, píše denník The Jerusalem Post. Znovu bude zavedený tzv. covidový pas pre mnohé športové, zábavné či kultúrne aktivity (od 20. augusta bude povinný i pre deti mladšie ako 12 rokov) a rúška budú povinné na všetkých vonkajších akciách.

Okrem toho bude 50 percent štátnych úradníkov pracovať z domu, pričom by tak podľa vlády mal spraviť i súkromný sektor. Vláda chce sprísniť i kritériá návratu do krajiny zo zahraničia bez ohľadu na to, či ide o zaočkovaných alebo nezaočkovaných ľudí.