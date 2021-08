'Zadarmo' má magickú silu, mení naše správanie

Prečo máme tendenciu kúpiť viac, ak je niečo zadarmo?

5. aug 2021 o 10:19 Stanka Luppová

PODCAST

Keď vám obchodník dáva niečo zadarmo, úplne to zmení naše správanie. Keď niečo nakupujeme, vieme vyhodnotiť plusy a mínusy. Ak je však niečo zadarmo, mínusy akoby zmizli. Nič pri tom nestratíme.

No v skutočnosti to zadarmo nie je. Firmy si náklady vykryjú inými spôsobmi. Je to stratégia, ktorá spôsobuje, že viac nakupujeme. “Zadarmo má magickú silu, robí nás šťastnejšími,” hovorí Viktor Kostický, lektor obchodných a leadership schopností v Svet medzi riadkami, podcaste Človeka v ohrození.

Podcast zodpovie aj na nasledujúce otázky: Je skutočne zadarmo zadarmo?

Prečo máme tendenciu nakúpiť viac ak niečo dostaneme zadarmo?

Ako nás ovplyvní napríklad cent pri nakupovaní?

Akú úlohu zohráva kultúra v nákupnom správaní?

Fungujú zľavy na bohatých aj chudobných?

Prečo má každý obchod niečo v zľave?

Dá sa voči zľavám a zadarmo brániť, aby sme nenakupovali zbytočnosti?

Čo je to obava z vynechania?

Aký typ zliav na nás pôsobí najviac?

Budú raz firmy ponúkať to, aby sme veľa nekupovali?

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák a Pavlína Meľuchová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.