Septembrové voľby v Rusku budú bez účasti pozorovateľov OBSE

Dôvodom sú obmedzenia zo strany Moskvy.

4. aug 2021 o 20:25 TASR

VARŠAVA. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) nebude môcť vyslať pozorovateľov na septembrové voľby do Ruskej federácie. Dôvodom sú obmedzenia zo strany Moskvy. V stredu to oznámil Matteo Mecacci, ktorý vedie Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) so sídlom vo Varšave. Správu priniesla agentúra AFP.

"Je nám veľmi ľúto, že pozorovanie nadchádzajúcich volieb v Rusku bude z našej strany nemožné. Je to dôsledok toho, že ruské orgány naliehajú na obmedzenie počtu pozorovateľov," povedal Mecacci.

Mecacci o rozhodnutí informoval ruskú ústrednú volebnú komisiu aj stálu delegáciu Ruskej federácie pri OBSE. OBSE bola oficiálne pozvaná ruskou stranou, aby dohliadala na voľby, Moskva však neskôr obmedzila celkový počet pozorovateľov na 60. Ruské úrady to odôvodnila "sanitárno-epidemiologickou" situáciou v Ruskej federácii.

Agentúra AFP v tejto súvislosti uviedla, že v súčasnosti by zrejme žiadne obmedzenia súvisiace s pandémiou nebránili nasadeniu úplnej volebnej pozorovateľskej misie v súlade s pôvodným plánom ODIHR.

Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní – 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.

Rusi naposledy rozhodovali o zložení Štátnej dumy v roku 2016. Vo voľbách vtedy drvivo zvíťazila strana Jednotné Rusko vedená vtedajším premiérom Dmitrijom Medvedevom. So ziskom 343 kresiel získala pohodlnú ústavnú väčšinu. Voľby ale mali najnižšiu účasť v histórii, len necelých 48 percent.