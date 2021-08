V Česku sa zrazili dva vlaky, nehodu neprežili dvaja ľudia

Zranili sa desiatky ľudí, siedmi sú v kritickom stave.

4. aug 2021 o 8:58 (aktualizované 4. aug 2021 o 10:14) SITA, TASR

Správu priebežne aktualizujeme

PRAHA. Zrážku dvoch vlakov v západočeskej obci Milavče v Plzenskom kraji, ku ktorej došlo v stredu ráno krátko po ôsmej hodine, neprežili dvaja ľudia, sedem je v kritickom stave a 31 zranených je mimo ohrozenia života.

Informoval o tom na Twitteri spravodajský portál ČT24.

Pomáhajú aj záchranári z Nemecka

Zrazili sa rýchlik Ex 351 Západní expres, ktorý smeroval z Mnichova do Prahy, s osobným vlakom z Plzne do Domažlíc, približuje server Novinky.cz. Trať číslo 180 bude celý deň uzatvorená.

Podľa informácií TV Nova boli do zrážky zapojené aj dve osobné autá.

Na mieste zasahujú desiatky záchranárov, ktorí si miesto nehody rozdelili na dva úseky. Zasahujú aj štyri záchranárske vrtuľníky a ďalšie sanitky. Pomôžu aj záchranári z Nemecka.

CT24zive

Jde o největší železniční nehodu od minulého léta, kdy si desítky zraněných vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku.

"Poplach bol vyhlásený pre 11 jednotiek. Transportujeme osoby z vlaku. Na mieste je niekoľko desiatok zranených," uviedol v jednej z prvých reakcií hovorca hasičov Petr Poncar.

"Tridsaťjeden zranených je mimo ohrozenia života, majú ľahšie zranenia. Štyria ľudia boli prevezení na traumatologické oddelenie, dvaja bohužiaľ zomreli," spresnila hovorkyňa záchranárov Mária Svobodová.

Hasiči poslali na miesto nehody členov posttraumatického tímu. Obec poskytla zázemie v kultúrnom dome pre ľahko zranených a nezranených.

Chybu zrejme urobil rušňovodič

K zrážke sa už vyjadril aj minister dopravy Karel Havlíček, podľa ktorého vlak Ex 351 prešiel návestidlo Stoj na výhybni Radonice na Domažlicku a zrazil sa s osobným vlakom. Za nešťastím je tak podľa prvých informácií chyba rušňovodiča, dodáva portál lidovky.cz.

„Situácia je vážna, ruším všetok program a som na ceste na miesto nešťastia,“ oznámil na sociálnych sieťach.

Karel Havlíček

Srážka vlaků. Vlak Ex 351 projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Situace je vážná, ruším veškerý program a jsem na cestě na místo neštěstí.

Reportér ČT24 Jan Beránek o okolnosti nehody uviedol: "O 08.06 h sa mali (vlaky) stretnúť vo výhybni Radonice, čo je len niekoľko kilometrov pred Domažlicami. Západní expres zrejme nepočkal na vykrižovanie v Radoniciach a vyrazil v protismere na jednokoľajnej trati smerom do Plzne a tam sa vlaky zrejme stretli."

Beránek ďalej na sociálnej sieti napísal, že k zrážke muselo prísť v celkom vysokej rýchlosti, podľa rozsahu škôd odhaduje súčet rýchlostí na viac ako 60 kilometrov za hodinu.

"Táto trať je dôležitejšia, než vyzerá. Je to rýchla jednokoľajka, bežne sa tu jazdí aj okolo 100 kilometrov za hodinu," dodal.