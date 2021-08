Vakcínu od Pfizer/BioNtech by mali v USA definitívne schváliť v septembri

V súčasnosti sa podáva na základe povolenia na núdzové použitie.

4. aug 2021 o 8:37 TASR

WASHINGTON. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) by mal začiatkom septembra vydať definitívny súhlas na používanie vakcíny proti chorobe COVID-19 vyvinutú konzorciom Pfizer/BioNtech. Informoval o tom v utorok denník The New York Times.

Článok pokračuje pod video reklamou

Táto vakcína sa v súčasnosti podáva na základe povolenia na núdzové použitie, ktoré jej bolo udelené vlani v decembri. FDA minulý týždeň vo svojom vyhlásení uviedol, že jej konečné schválenie je jednou z jeho najvyšších priorít. Ako "oficiálny termín" si stanovil najneskôr 6. september.

Súvisiaci článok Kombinácia Vaxzevrie a mRNA vakcín poskytuje dobrú ochranu, ukazuje štúdia Čítajte

Očakáva sa, že úplné schválenie vakcíny by mohlo zvýšiť dôveru Američanov, ktorí majú váhavý postoj k očkovaniu, a to v situácii, keď sa aj v USA šíri nákazlivejší koronavírusový variant delta, pričom nárast počtu prípadov nákazy za 24 hodín je najvyšší od zimy, konštatuje agentúra AFP.

V týždni do 2. augusta pribudlo v USA podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) denne v priemere 84.389 nakazených.

Očkovacia látka od Pfizeru je v Spojených štátoch najviac podávanou vakcínou. Po nej nasleduje ďalšia mRNA vakcína od Moderny, ktorá takisto čaká na konečné schválenie FDA.

Treťou, najmenej využívanou vakcínou povolenou v USA je jednodávková od firmy Johnson & Johnson. Jej výrobca zatiaľ FDA o konečné schválenie nepožiadal.

Najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu dostalo už približne 192 miliónov Američanov, čo predstavuje 58 percent celkovej populácie.