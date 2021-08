Atlétka Cimanovská nakoniec neodletela do Varšavy, ale do Viedne

Urobila tak z bezpečnostných dôvodov.

4. aug 2021 o 7:16 (aktualizované 4. aug 2021 o 8:50) TASR

Kryscina Cimanovská vycestovala z Tokia do Varšavy. (Zdroj: TASR/AP)

TOKIO. Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská v stredu neodletela z Tokia do Varšavy, ako sa pôvodne plánovalo, ale nastúpila na let do Rakúska. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ako vysvetlil člen bieloruskej komunity, ktorý je v kontakte s 24-ročnou športovkyňou, zmena plánu nastala z bezpečnostných obáv. Namiesto letu do Poľska tak o 11:00 miestneho času (04:00 SELČ) nastúpila na palubu lietadla spoločnosti Austrian Airlines do Viedne, ktorý má plánovaný príchod o 16:05 SELČ.

Agentúra DPA poznamenala, že nie je známe, či bude z rakúskej metropoly pokračovať v ceste ďalej do Varšavy.

Na otázky novinárov neodpovedala

Na medzinárodné letisko Narita ležiace východne od metropoly Tokio doviezlo Cimanovskú vozidlo, ktoré sprevádzali policajné autá. Pred odletom sa zaregistrovala pri termináli pre VIP cestujúcich a na otázky desiatok novinárov, ktorí na ňu na letisku čakali, neodpovedala ani neposkytla vyhlásenie.

Atlétke udelilo Poľsko v pondelok humanitárne vízum po tom, čo v nedeľu odmietla z dejiska letnej olympiády odletieť späť do Bieloruska a požiadala o diplomatickú ochranu.

Noc na pondelok strávila v hoteli na letisku Haneda a ďalšie dve noci na poľskom veľvyslanectve v Japonsku. So svojím manželom Arseňom Zdanevičom, ktorý utiekol na Ukrajinu, sa má Cimanovská stretnúť v Poľsku.

Kryscina Cimanovská na tokijskom letisku. (zdroj: TASR/AP)

Prípad Kryscina Cimanovská

Cimanovská mala v pondelok na olympiáde štartovať v behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu na 4 x 400 metrov.

Medzinárodný olympijský výbor zriadil disciplinárnu komisiu, ktorá má tento incident vyšetriť. Jej cieľom je preskúmať fakty, uviedol v stredu hovorca IOC Mark Adams.

Vypočutí budú hlavný tréner bieloruských atlétov a zástupca riaditeľa národného tréningového centra. Obaja totiž Cimanovskej údajne povedali, že pre svoje kritické výroky musí účasť na olympiáde ukončiť.

Adams dodal, že Medzinárodný olympijský výbor dostal od bieloruského olympijského výboru písomnú správu týkajúcu sa tejto záležitosti, o ktorú žiadal s tým, že ju vyhodnotí.

Cimanovská patrí podľa agentúry AFP k viac ako 2-tisíc bieloruským športovcom, ktorí podpísali otvorený list vyzývajúci na uskutočnenie nových volieb v krajine a oslobodenie politických väzňov.