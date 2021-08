Po konflikte s mestskou políciou zomrel na Příbramsku mladý muž

Incident preverujú pre podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti.

3. aug 2021

PRAHA. Českí kriminalisti preverujú okolnosti smrti mladého muža, ktorý zomrel po zákroku strážnikov mestskej polície.

Ako informuje spravodajský portál TN.cz, prípad sa stal v nedeľu v Březnici na Příbramsku.

Dvadsaťštyriročný muž skonal o deň neskôr v nemocnici a kriminalisti Územného odboru v Příbrame incident preverujú pre podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti.



Smrti mladíka predchádzala fyzická potýčka štyroch ľudí v obci Březnice. V nedeľu 1. augusta okolo druhej v noci na miesto dorazila mestská polícia, ktorá musela použiť aj donucovací prostriedok.

„Po predchádzajúcej fyzickej potýčke medzi štyrmi osobami a následnom zákroku strážnikov mestskej polície, pri ktorom bol použitý donucovací prostriedok - slzotvorný prostriedok, upadol 24-ročný muž do bezvedomia,“ opísala hovorkyňa polície Vlasta Suchánková.



Zraneného muža následne previezla záchranná služba Stredočeského kraja do nemocnice v Prahe, kde však v pondelok zomrel.



„Kriminalisti už v minulých dňoch začali v danej veci úkony trestného konania pre podozrenie z ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Vzhľadom na to, že mladý muž zomrel, bol prípad preklasifikovaný na podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti,“ dodala Suchánková.