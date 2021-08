Pre horúčavy v poobedňajších hodinách Grécko zatvára pamiatky

Vlna horúčav je podľa úradov v Grécku najsilnejšia za viac ako 30 rokov.

3. aug 2021 o 15:25 SITA

ATÉNY. Grécke úrady od utorka zatvárajú Akropolu v Aténach a ďalšie staroveké pamiatky v poobedňajších hodinách, keďže sa vlna horúčav vo východnom Stredomorí zhoršila.

V častiach gréckeho hlavného mesta dosiahli teploty až 42 stupňov Celzia. Vlna horúčav je podľa úradov v Grécku najsilnejšia za viac ako 30 rokov.

Akropola, ktorá je v lete bežne otvorená od 8:00 do 20:00, bude mať napríklad do piatka skrátené otváracie hodiny. Zatvorená bude od poludnia do 17:00.



Otváracie hodiny upravili aj ďalšie verejné aj súkromné služby, aby mohli byť popoludní zatvorené.



Extrémne počasie podnietilo lesné požiare v Grécku, Turecku či Taliansku. Grécka hasičská služba aj v utorok pre väčšinu krajiny v súvislosti s počasím vydala výstrahu.