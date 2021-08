Litva bude migrantov z hranice vracať späť do Bieloruska

Veľké skupiny prisťahovalcov sprevádzajú vozidlá bieloruskej pohraničnej služby.

3. aug 2021 o 14:41 SITA

VILNIUS. Litva v utorok prikázala svojim pohraničníkom, aby vracali späť migrantov, ktorí sa pokúšajú vstúpiť do pobaltskej krajiny, v prípade potreby aj s použitím násilia.

Rýchlo rastúci počet migrantov nelegálne prekračujúcich hranice zo susedného Bieloruska sa stal pre Litvu veľkým zahranično-politickým problémom.

Litovské ministerstvo vnútra zverejnilo videozáznam natočený z vrtuľníka ako dôkaz, že veľké skupiny prisťahovalcov na hranice Európskej únie sprevádzajú vozidlá bieloruskej pohraničnej služby.

Litva tvrdí, že prílev migrantov v posledných mesiacoch je aktom pomsty bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za zvýšené sankcie Európskej únie voči jeho krajine.



Litovské ministerstvo vnútra v utorok informovalo, že v hustom lese v pohraničnej oblasti medzi oboma krajinami zastavili najmenej tri veľké skupiny migrantov a pohraničná stráž im prikázala vrátiť sa späť do Bieloruska.



„Najskôr im (litovskí pohraničníci) povedia, že zablúdili, že prišli do krásnej krajiny Bielorusko a dostali sa na nesprávnu cestu, keď sa tešili z jej prírody. Teraz však musia pokračovať po turistickom chodníku späť do tejto krajiny,“ povedal novinárom námestník ministra vnútra Arnoldas Abramavicius.



Pokiaľ by sa tento spôsob neosvedčil, Litva si podľa neho vyhradzuje právo použiť na zastavenie migrantov silu, jej prípadné nasadenie však „závisí od okolností“.



„Nemožno vylúčiť, že príslušníci (pohraničnej stráže) budú čeliť agresii“ zo strany migrantov, pokračoval Abramavicius a dodal, že opatrenia sú nevyhnutné, nakoľko prekročenie hranice takýmto spôsobom je nezákonným konaním.



Do členskej krajiny EÚ aj NATO, ktorá má o niečo menej ako tri milióny obyvateľov, prišlo tento rok z Bieloruska približne 4 026 migrantov, väčšinou z Iraku.



Litovské úrady odhadujú, že tento rok sa môže pokúsiť prísť viac ako 10-tisíc ďalších migrantov. Počet priamych komerčných letov z Iraku do Minska sa totiž v auguste strojnásobil a krajina na svojej takmer 679 kilometrov dlhej hranici s Bieloruskom nemá žiadne fyzické zábrany.



Predstavitelia EÚ v pondelok prisľúbili Litve milióny eur na pomoc pri riešení migračnej krízy. Litovská vláda chce na hranici s Bieloruskom postaviť zábranu, ktorá by mohla odhadom stáť viac ako 100 miliónov eur.