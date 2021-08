Aspoň dávku vakcíny už dostalo 70 percent dospelých Američanov

Biden chcel tento cieľ dosiahnuť do Dňa nezávislosti.

3. aug 2021 o 6:52 TASR

WASHONGTON. Najmenej 70 percent Američanov už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. Tento cieľ v očkovaní, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil do 4. júla, sa tak dosiahol o mesiac neskôr.

Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Bidenovej administratíve sa do Dňa nezávislosti nepodarilo splniť ani ďalší cieľ, a to plne zaočkovať 165 miliónov dospelých Američanov. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je plne zaočkovaných vyše 156,5 milióna osôb starších ako 18 rokov.

Na niektorých miestach po celej krajiny sa počet nových prípadov zvyšuje a počet pacientov dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku pandémie pred rokom a pol, čo odborníci pripisujú nákazlivejšiemu delta variantu.

Takmer všetky úmrtia súvisiace s ochorením COVID-19 a pacientov s vážnym priebehom choroby tvoria nezaočkovaní ľudia.

Tempo očkovania však nie je všade rovnaké, pripomína AP. Miera očkovania v niektorých južných štátoch je oveľa nižšia ako v štátoch v regióne Nové Anglicko. Vo Vermonte je úplne zaočkovaných takmer 78 percent dospelej populácie, pričom Alabama má dvoma dávkami zaočkovaných zhruba 45 percent.

Ako píše agentúra DPA, republikánsky senátor Lindsey Graham v pondelok oznámil, že mal pozitívny test na covid. Senátor za Južnú Karolínu, ktorý je proti tomuto ochoreniu zaočkovaný, uviedol, že v sobotu večer začal mať "príznaky podobné chrípke" a v pondelok išiel k lekárovi. V karanténe bude desať dní.

"Som veľmi rád, že som bol zaočkovaný. Ak by som nebol, som si istý, že by som sa necítil tak dobre ako teraz. Moje príznaky by boli oveľa horšie," napísal na Twitteri.