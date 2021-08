Vo francúzskej zoo sa narodili pandie dvojičky

Vo Francúzsku niekoľko rokov, potom ich pošlú do Číny.

2. aug 2021 o 19:24 SITA

PARÍŽ. Panda veľká (Ailuropoda melanoleuca) vo francúzskej zoologickej záhrade Beauval v pondelok ráno porodila dvojčatá. Zoo, ktorá sa nachádza v obci Saint-Aignan-sur-Cher, oznámila, že samičky sa narodili krátko po 1:00 a sú „veľmi živé, ružové a bucľaté“.

Jedna váži 149 gramov, druhá 129 gramov.



Rodičia dvojčiat, samica Chuan Chuan a samec Jüan C', sú v zoo Beauval v rámci 10-ročnej výpožičky z Číny. Dvojčatá sú ich druhé a tretie mláďa. Ich prvé, Jüan Meng, prišlo na svet v roku 2017 a bolo vôbec prvým pandím mláďaťom, ktoré sa narodilo vo Francúzsku.



„Chuan Chuan sa o ne veľmi dobre stará. Vzala si ich do úst, aby ich oblízala a očistila. Počujeme malé výkriky,“ uviedla zoo vo vyhlásení.

Mláďatá pomenujú až po 100 dňoch od narodenia. (zdroj: TASR/AP)

Pohlavie mláďat podľa zoo určili čínski odborníci, ktorí sa o ne starajú, ale definitívne ich potvrdia až neskôr, keďže vonkajšie pohlavné orgány sa u nich objavia až po niekoľkých mesiacoch.

Mláďatá pomenujú až po 100 dňoch od narodenia. Dvojičky strávia vo Francúzsku niekoľko rokov, potom ich pošlú do Číny.



V čínskej divočine žije okolo 1 800 pánd veľkých, v zajatí po celom svete ich je ďalších približne 500.



Čína po desaťročia požičiava pandy, neoficiálneho maskota krajiny, spriateleným národom v rámci takzvanej „pandej diplomacie“. Nedávno začala so zapožičiavaním pánd do zoologických záhrad za komerčných podmienok.