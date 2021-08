Cestujúci zo Slovenska do Nemecka nemajú povinnosť ísť do karantény

Musia vyplniť formulár a mať negatívny test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby.

2. aug 2021 o 12:36 TASR

BRATISLAVA/BERLÍN. Cestujúci zo Slovenska do Nemecka nemajú v súčasnosti povinnosť ísť po príchode do tejto krajiny do karantény. Vstup do Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého či registrovaného pobytu.

Platí však naďalej povinnosť vyplnenia formulára, negatívneho testu, potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní choroby. Na svojej webovej stránke o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"Keďže Slovenská republika nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19, pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je v súčasnosti povinná karanténa po príchode do Nemecka.

Zachovaná ostáva povinnosť predložiť vyplnený formulár, negatívny test na ochorenie COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19," približuje slovenský rezort diplomacie.

Povinnosť preukázať sa potvrdením alebo negatívnym PCR testom sa vzťahuje na všetkých cestujúcich nad 12 rokov, ktorí prichádzajú do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou.

Potvrdenie o zaočkovaní musí byť staršie ako 14 dní od poslednej dávky (AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna a Janssen), potvrdenie o prekonaní ochorenia musí mať najviac šesť mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste, negatívny PCR test musí byť nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

Povinnosť predloženia takýchto potvrdení sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

"Dynamický vývoj výskytu ochorenia však môže aj krátkodobo zmeniť zaradenie Slovenskej republiky do jednej z vyššie uvádzaných rizikových kategórií, preto odporúčame občanom sledovať informácie publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha," podotýka ministerstvo.