Vo francúzskej zoo sa narodili pandie dvojičky

Samice pandy sú plodné iba raz za rok, aj to len maximálne 48 hodín

2. aug 2021 o 7:12 TASR

SAINT-AIGNAN. Dvojčatá porodila v noci na pondelok samica pandy veľkej Chuan Chuan v súkromnej zoologickej záhrade vo francúzskom mestečku Saint-Aignan-sur-Cher. V tejto zoo je to druhé narodenie pandy v priebehu štyroch rokov, uviedla agentúra AFP.

"Obe mláďatá sú ružové. Obe sú úplne zdravé. Vyzerajú dosť veľké. Sú krásne," povedal riaditeľ zoo Rodolphe Delord.

Zamestnankyňa výskumného centra pre pandy veľké v čínskom meste Čcheng-tu, ktorá prišla do Francúzska špeciálne kvôli tomuto pôrodu, jedno z mláďat odvážila. Váha ukázala hodnotu 149 gramov.

Mená pre obe mláďatá vyberie manželka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, čo bude trvať 100 dní.

Nádej na pandie potomstvo skrsla v marci, keď Chuan Chuan podľa predstaviteľov zoo, nadviazala "kontakt" so samcom Jüan C', a to osemkrát v priebehu jedného víkendu. Samice pandy sú plodné iba raz za rok, aj to len maximálne 48 hodín. Zoo nechcela nechať nič na náhodu, samičku preto tiež podrobila umelému oplodneniu.

Vo voľnej prírode majú pandy potomstvo každé dva až tri roky. V zoologických záhradách sa to väčšinou nepodarí, pretože časové okno je podľa odborníkov veľmi krátke a pandí samci v neprítomnosti samíc strácajú o párenie záujem alebo dokonca nevedia, ako to majú urobiť.

V auguste 2017 porodila Chuan Chuan po umelom oplodnení prvé mláďa pandy veľkej vo Francúzsku — samca Jüan Meng. Nadšenie bolo obrovské a do zoo vtedy prišla aj manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová.

Jüan Meng teraz váži viac ako 100 kilogramov a má byť tento rok poslaný do Číny, kde vo voľnej prírode žije odhadom 1800 pánd veľkých a ďalších 500 v zajatí.