Je ešte väčšou výzvou v súvislosti s prevenciou, delta už dominuje aj v Číne

V Číne rastú počty nakazených.

31. júl 2021 o 13:48 TASR

PEKING. Príčinou posledného nárastu počtu nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Číne je variant delta, v sobotu to uviedli predstavitelia tamojšieho Národného zdravotného výboru (NHC).

Čína sa naďalej snaží bojovať s narastajúcim počtom nových infekcií už v 14 provinciách krajiny, informovala agentúra AFP.

"Hlavný kmeň, ktorý v súčasnosti cirkuluje, je variant delta. Ten predstavuje ešte väčšiu výzvu v súvislosti s prevenciou a kontrolami," uviedol hovorca NHC Mi Feng.

Ohniskom koronavírusu sa stalo letisko

V Číne za celý mesiac júl zaznamenali 328 symptomatických prípadov nákazy koronavírusom, čo je takmer rovnako veľa ako celkový počet prípadov, ktorý v Číne zaznamenali od februára do júna. Ide o najväčší nárast počtu nových infekcií za posledných niekoľko mesiacov.

Väčšina prípadov sa pritom rozšírila z letiska Nan-ťing vo východnej provincii Ťiang-su, kde bolo 20. júla pozitívne testovaných na koronavírus deväť pracovníkov letiska. Viac ako 260 prípadov, ktoré v krajine zaznamenali, súvisí práve s týmto ohniskom.

V provincii Ťiang-su preto úrady zaviedli lockdown, ktorý sa dotkol niekoľkých stoviek tisíc ľudí a v meste Nan-ťing dvakrát otestovali všetkých 9,2 milióna obyvateľov.

Úrady v sobotu tiež nariadili otestovať všetkých desať miliónov obyvateľov mesta Čeng-čou po tom, ako tam zaevidovali jeden asymptomatický prípad nákazy.

Čínske úrady sa teraz snažia vystopovať obyvateľov, ktorí by so zaznamenanými prípadmi prišli do kontaktu alebo prípadne tých, ktorí cestovali do oblastí, kde evidujú aktívne prípady.

Objavili sa aj správy, že niektorí nakazení boli už zaočkovaní. Podľa čínskeho virológa Fenga C-ťiena je to však "normálne" a vakcína v súčasnosti stále poskytuje prevenciu a ochranu voči variantu delta.

Podali viac ako 1,6 miliardy dávok vakcíny

V Číne zatiaľ obyvateľom podali viac ako 1,6 miliardy dávok vakcín proti koronavírusu, uviedli predstavitelia NHC v piatok. Neoznámili však, koľko obyvateľov krajiny je už plne očkovaných.

Čína si do konca roka stanovila cieľ, že zaočkuje 80 percent populácie.

Nákazu koronavírusom prvýkrát zistili v stredočínskom meste Wu-chan koncom roka 2019. Čína odvtedy zaznamenala celkovo 92 930 prípadov infekcie a 4 636 úmrtí, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia.