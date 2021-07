Poľský prezident Duda vidí potrebu zmeniť zákon o disciplinárnom stíhaní sudcov

Reagoval tak na listy, ktoré vrcholným predstaviteľom krajiny adresovala šéfka poľského Najvyššieho súdu.

30. júl 2021 o 19:05 SITA

VARŠAVA. Poľský prezident Andrzej Duda vidí potrebu na zmeny v zákone o disciplinárnom stíhaní sudcov, ktorý kritizuje Európska únia (EÚ).

Vyjadril sa tak v piatok, pričom výrazne zmenil rétoriku v súvislosti s problémom, ktorý vyvolal napätie medzi Poľskom a úniou.

Duda sľubuje férovú a čestnú zmenu

Duda tak reagoval na listy, ktoré jemu a ďalším vrcholným predstaviteľom krajiny adresovala šéfka poľského Najvyššieho súdu. V štyroch listoch, ktoré v piatok zverejnili na webstránke Najvyššieho súdu, Malgorzata Manowská žiada o „rýchle, no v prvom rade dobre premyslené zmeny zákona“, ktoré by odstránili chyby a dostali ho do súladu s právom únie. Štvoricu vyzvala, aby chránili spoločné dobro, ktorým je Poľsko, a upozornila, že spor s úniou paralyzoval disciplinárne konania.

Duda pre štátnu agentúru PAP povedal, že s Manowskou súhlasí a že „všetko naznačuje, že legislatívne zmeny budú potrebné“. Prezident trvá na tom, že systém disciplinárneho stíhania sudcov je dôležitý, no vyjadril sa, že sudcovia by mali mať istotu, že bude „skutočne transparentný, férový a čestný“.



Jeho vyjadrenie prinieslo zmenu oproti doterajšiemu trvaniu vlády na tom, že disciplinárne procedúry sú pre dobro súdnictva a že únia nemá čo hovoriť do organizácie súdneho systému Poľska ani žiadnej inej členskej krajiny.



Súdny dvor Európskej únie (ECJ) tento mesiac konštatoval, že poľský spôsob disciplinárneho stíhania sudcov podrýva nezávislosť súdnictva a protirečí únijnému právu, pretože je spolitizovaný. Vláde vo Varšave zároveň predbežným opatrením nariadil, aby okamžite zastavila činnosť disciplinárnej komory pôsobiacej pri najvyššom súde krajiny a zaviedla zmeny, pričom jej pohrozil finančnými a ďalšími sankciami.

Spor sa začal minulý rok

K stupňujúcemu sa konfliktu medzi Poľskom a EÚ medzičasom prispel aj poľský ústavný súd, ktorý rozhodol, že predbežné opatrenia ECJ týkajúce sa disciplinárneho režimu poľských sudcov odporujú ústave a organizáciu súdnictva označil za zvrchovanú kompetenciu poľských úradov a poľskej legislatívy.



Tento týždeň tiež 47 sudcov najvyššieho súdu spolu s tisíckami ďalších sudcov a prokurátorov podpísalo výzvu vláde, aby rešpektovala nedávne rozhodnutia ECJ a okamžite zrušila pravidlá o disciplinárnom stíhaní sudcov. Podľa portálu OKO.press je pod výzvou najmenej 3500 podpisov.



Spor sa začal minulý rok, keď ECJ predbežným opatrením nariadil Varšave, aby neuvádzala do praxe novú disciplinárnu komoru najvyššieho súdu. Podľa odporcov má komora slúžiť ako nástroj na umlčanie nepohodlných sudcov a prokurátorov, ktorí kritizujú zmeny v súdnictve presadzované súčasnou pravicovou vládou od jej nástupu v roku 2015.