Šéfredaktor nežiadúceho ruského portálu Projekt opustil Rusko a neplánuje sa už vrátiť

Roman Badanin sa momentálne nachádza v New Yorku.

30. júl 2021 o 15:37 TASR

NEW YORK.Šéfredaktor ruského spravodajského portálu Projekt Roman Badanin opustil Rusko a neplánuje sa tam vrátiť. V odchode z vlasti chce pomôcť aj svojim kolegom, pretože sa obáva, že by proti nim mohlo byť začaté trestné stíhanie. Pre Reuters to vo štvrtok uviedol samotný Badanin, v piatok o tom následne informovali stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) a ruská verzia BBC.

Badanin pre Ruters uviedol, že v čase, keď portál vyhlásili za "nežiadúci" sa nachádzal s rodinou na dovolenke. V rovnakom čase polícia prehľadala aj redakciu Projektu. Na základe toho sa Badanin rozhodol ostať v zahraničí. Podľa jeho vlastných slov sa do Ruska vrátiť neplánuje, pretože by mu tam mohlo hroziť trestné stíhanie.

V súčasnosti sa nachádza v New Yorku, kde je s ním aj jeho zástupca Michail Rubin. Oboch pritom ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo na zoznam "zahraničných agentov" spolu s ďalšími novinármi z portálu Projekt.

Badanin zároveň uviedol, že v New Yorku je so svojou rodinou len dočasne a zatiaľ nevie, kde sa usadia.

Ruský spravodajský portál Projekt v minulosti uverejnil viacero investigatívnych reportáži súvisiacich s predstaviteľmi ruskej elity, ako aj vlády. V júni, krátko pred tým, ako mala vyjsť reportáž o vyšetrovaní ruského ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva, vykonala ruská polícia domové prehliadky u Badanina, jeho zástupcu Michaila Rubina aj reportérky Projektu Marije Žolobovovej.

Ruská prokuratúra následne v polovici júla portál zakázala a zaradila ho medzi "nežiaduce" organizácie. Uviedla pritom, že aktivity údajne "predstavujú hrozbu pre základy ústavného poriadku a bezpečnosť Ruskej federácie".

Razie zamerané na médiá, ktoré ruská vláda vníma ako nepriateľské a podporované zahraničím, vykonané v polovici júla, zrejme súvisia s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Tie sa majú konať v septembri, uvádza Rádio Slobodná Európa.

Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012 každej mimovládnej organizácii financovanej zo zahraničia. V roku 2017 tento zákon rozšírili aj na médiá.