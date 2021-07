Nový Zéland predstavil zákon, ktorý zakazuje konverzné terapie

Za vykonanie zastaralého a nefunkčného zákroku hrozí päťročný trest.

30. júl 2021 o 14:17 TASR

WELLINGTON. Nový Zéland predstavil v piatok návrh zákona, ktorý navrhuje až päť rokov väzenia za vykonanie tzv. konverzných terapií, ktorých cieľom je zmena pohlavnej orientácie či rodovej identity príslušníkov komunity LGBT. Informovala o tom agentúra Reuters.

Navrhované opatrenia sú zamerané na ukončenie takýchto praktík, ktoré nefungujú, sú všeobecne spochybňované a spôsobujú ujmu, uviedol minister spravodlivosti Kris Faafoi.

"Konverzné terapie nemajú na dnešnom Novom Zélande miesto. Sú založené na falošnom presvedčení, že pohlavná orientácia, rodová identita alebo rodové vyjadrenie akejkoľvek osoby je chybné a potrebuje opraviť," dodal.

Podľa znenia navrhovaného zákona by hrozil trest odňatia slobody až na tri roky každému, kto by vykonával konverznú terapiu na osobe mladšej než 18 rokov alebo na osobe so zníženou schopnosťou rozhodovať. V prípade, že konverzná terapia spôsobí vážnu ujmu, hrozí až päť rokov väzenia.

Vo viacerých krajinách sveta sa konverzné terapie praktikujú aj v súčasnosti, pričom jedinci sú vystavovaní bitkám, znásilňovaniu, elektrošokom, verbálnemu ponižovaniu či ďalším formám fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia, píše sa podľa agentúry AFP v nezávislom posudku pre Organizáciu Spojených národov (OSN).

Zákaz konverzných terapií bol jedným z prísľubov novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej počas vlaňajšej predvolebnej kampane.