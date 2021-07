V Tokiu rekordne pribudlo nakazených, v nemocniciach a izolácii sú tisíce ľudí

V Tokiu evidujú 2 995 hospitalizovaných, čo je takmer polovica súčasnej kapacity 6-tisíc lôžok.

30. júl 2021 o 7:57 SITA

OH v Tokiu 2020.

TOKIO. Japonské hlavné mesto Tokio zostane v núdzovom stave v súvislosti s koronavírusom do konca augusta a rovnaké opatrenia sa chystajú zaviesť aj v susedných prefektúrach a meste Osaka na západe krajiny.

To všetko v dôsledku rekordného nárastu prípadov v čase, keď sa v hlavnom meste konajú olympijské hry. Japonská vláda schválila zavedenie núdzového stavu od 2. augusta aj pre Saitamu, Kanagawu a Čibu s Osakou. Nová situácia by mala zostať v platnosti do konca augusta.

Na ďalších päť oblastí Hokkaidó, Kjóto, Hjógo a Fukuoka sa budú vzťahovať o čosi menej prísne núdzové obmedzenia.

V nemocniciach zostáva polovica kapacít

Hostiteľské mesto olympijských hier hlásilo rekordný nárast pozitívnych tri dni po sebe, vrátane štvrtkových 3 865 vzoriek.

Počet nakazených sa za posledný týždeň už zdvojnásobil a príslušné úrady varujú, že do dvoch týždňov môže ich počet narásť na 4 500 ľudí.

V Tokiu momentálne evidujú 2 995 hospitalizovaných, čo je takmer polovica súčasnej kapacity 6-tisíc lôžok.

Viac ako 10-tisíc ľudí zostalo v domácej izolácii alebo určených hoteloch, približne 5 600 ľudí čaká na rozhodnutie príslušných zdravotníckych úradov o tom, kde majú postupovať v liečbe.

Alarmujúci vývoj

Japonský minister zdravotníctva Norihisa Tamura uviedol, že počet prípadov v Tokiu sa stále enormne zvyšuje napriek tomu, že metropola sa už dva týždne nachádza v núdzovom režime. "Je to alarmujúci vývoj, ktorý sa líši od všetkého, čo sme dosiaľ videli a zažili," vyhlásil minister.

V celom Japonsku vo štvrtok zaznamenali prvýkrát viac ako 10-tisíc pozitívnych na koronavírus, celkom 10 687. Od začiatku pandémie evidujú 15 166 úmrtí na COVID-19, vrátane 2 288 v Tokiu.

Vo štvrtok bolo úplne zaočkovaných už 27 percent japonskej populácie. Úplne zaočkovaných starších ľudí je 71,5 percenta.