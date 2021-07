Blízky východ už bojuje so štvrtou vlnou pandémie, upozornila WHO

Prudký vzostup nákazy v regióne vyvolal delta variant.

30. júl 2021 o 6:42 TASR

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že variant delta nového koronavírusu viedol na Blízkom východe k prudkému vzostupu nákazy a vyvolal tam "štvrtú vlnu" pandémie. Informovala o tom agentúra AFP.

Vysokonákazlivý variant vírusu, ktorý najprv zaznamenali v Indii, sa už objavil v 15 z 22 krajín a teritórií blízkovýchodného regiónu - od Maroka až po Pakistan.

"Cirkulácia variantu delta spôsobuje v čoraz viac krajinách (spadajúcich do) regiónu WHO východného Stredomoria nárast v počte prípadov ochorenia COVID-19 a úmrtí," uvádza sa vo vyhlásení WHO.

Spomenutý variant sa v regióne podľa WHO rýchlo stáva "dominantným".

"Aktuálne sa naprieč týmto regiónom nachádzame v štvrtej vlne (pandémie) COVID-19," povedal Ahmad Mandárí, regionálny riaditeľ WHO pre východné Stredomorie, ktoré zahŕňa väčšinu krajín Blízkeho východu.

"Väčšinu nových prípadov a hospitalizovaných pacientov tvoria nezaočkovaní ľudia," dodal.

Do posledného júlového týždňa "bolo kompletne zaočkovaných len 41 miliónov ľudí (5,5 percenta) z tamojšej populácie", uvádza WHO.

Počet infikovaných sa pritom v porovnaní s júnovými údajmi zvýšil o 55 percent a počet obetí na životoch o 15 percent. Za týždeň v tejto oblasti zaznamenali viac ako 310.000 novonakazených a 3 500 úmrtí na covid.

Región trápi nedostatok kyslíkových prístrojov i nedostatok lôžok na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.