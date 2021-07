AstraZeneca plánuje v druhom polroku 2021 požiadať o schválenie vakcíny v USA

AstraZeneca chcela žiadať o povolenie už v apríli.

29. júl 2021 o 10:43 TASR

LONDÝN. Farmaceutická firma AstraZeneca vo štvrtok oznámila, že v druhej polovici tohto roku plánuje požiadať o schválenie svojej vakcíny proti koronavírusu na použitie v Spojených štátoch.

Informovala o tom agentúra AP.

Spoločnosť spolu s ďalšími držiteľmi licencie na výrobu vakcíny dodala v prvej polovici roku 2021 viac ako 700 miliónov dávok očkovacej látky do vyše 170 krajín, vyplýva z jej finančných výsledkov druhého kvartálu. V rámci toho bolo 80 miliónov doručených do iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť dostatok vakcín i pre nízko- a strednepríjmové štáty.

Keď britsko-švédsky výrobca vakcíny AstraZeneca zverejnil 22. marca údaje o klinických testoch v USA, predstavitelia firmy avizovali, že o povolenie vakcíny požiadajú Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) už v prvej polovici apríla. V apríli potom tvrdili, že žiadosť podajú v "nasledujúcich týždňoch".

Vakcínu od AstraZenecy schválili na použitie Británia, Európska únia i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Únia dostala takmer sto miliónov dávok vakcíny

Napriek sťažnostiam z Európskej únii ohľadom meškajúcich dávok tejto očkovacej látky dostal 27-členný euroblok priamo od AstraZenecy v prvom polroku 2021 viac dávok než akýkoľvek iný subjekt. Spoločnosť doručila 97 miliónov dávok do krajín EÚ, 65 miliónov dávok do Brazílie a 52 miliónov dávok do Británie.

Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI) dostala 49 miliónov dávok a ďalších 57 miliónov bolo zaslaných pre iné krajiny.

Milióny ďalších dávok dodali iní držitelia licencie vrátane indickej biotechnologickej spoločnosti Serum Institute of India (SII), čím bolo na celom svete dodaných dovedna viac ako 700 miliónov dávok tejto očkovacej látky.