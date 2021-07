Zomrel basgitarista skupiny ZZ Top Dusty Hill

Rockové trio sa preslávilo aj svojim ikonickým vzhľadom.

28. júl 2021 o 23:22 TASR

HOUSTON. Vo veku 72 rokov zomrel v texaskom Houstone basgitarista rockovej skupiny ZZ Top Dusty Hill. V stredu to na oznámili členovia skupiny, informovali agentúry AP a AFP.

Gitarista Billy Gibbons a bubeník Frank Beard informovali na sociálnej sieti Facebook, že Hill zomrel v spánku. Príčinu jeho úmrtia v príspevku nespomínajú.

Kapela však 21. júla oznámila na svojej web stránke, že Hill je "nakrátko späť v (domovskom) Texase, aby vyriešil svoje problémy" s bedrovým kĺbom.

Dusty Hill sa narodil v roku 1949 ako Joe Michael Hill v texaskom Dallase. V roku 1969 podľa agentúry AP založil spolu s Gibbonsom a Beardom skupinu ZZ Top v meste Houston.

V roku 1970 vyšiel skupine debutový album s názvom ZZ Top's First Album. O tri roky neskôr vychádza ich prvý prelomový hit La Grange. Medzi ich ďalšie úspešné skladby patrí napríklad Tush z roku 1975, Gimme All Your Lovin (1983), či Sleeping Bag (1985).

V roku 2004 bola skupina zaradená do Rokenrolovej siene slávy (Rock & Roll Hall of Fame), do ktorej ich uviedol gitarista skupiny Rolling Stones Keith Richards.

Rockové trio sa preslávilo aj svojim ikonickým vzhľadom, pre ktorý boli príznačné dlhé brady, čierne slnečné okuliare a klobúky v štýle Stetson.

Celkovo skupine vyšlo 15 štúdiových albumov, posledný v roku 2012.