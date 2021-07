Británia dodá milióny dávok vakcín do krajín Commonwealthu a Ázie

Prvá zásielka, pozostávajúca z približne deväť miliónov dávok, bude odoslaná v piatok.

28. júl 2021 o 18:08 TASR

LONDÝN. Británia v stredu oznámila, že daruje milióny dávok vakcín proti koronavírusu krajinám Spoločenstva národov (Commonwealth) a viacerým ázijským štátom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.

Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab avizoval, že prvá zásielka, pozostávajúca z približne deväť miliónov dávok, bude odoslaná v piatok.

"Pôjdu do zraniteľných oblastí ako Laos a Kambodža, pre partnerov ako Indonézia, Malajzia a do viacerých štátov Commonwealthu od Kene až po Jamajku," uviedol minister.

"Dokazuje to, že to nerobíme len preto, že je to v našom vlastnom záujme. Ukazuje to globálnu Britániu ako silu zachraňujúcu životy pre dobro celého sveta," Raab.

Británia sľúbila sto miliónov dávok

Londýn prisľúbil, že do júna 2022 poskytne krajinám po celom svete 100 miliónov dávok očkovacích látok proti covidu, pričom 30 miliónov má byť doručených do konca tohto roka.

Približne 80 percent z nich bude dodaných cez iniciatívu COVAX a zvyšok pôjde priamo do vybraných krajín.

V prvej fáze poskytne Británia do programu COVAX päť miliónov dávok očkovacích látok, ktoré budú prerozdelené medzi krajiny s nízkymi príjmami. Ďalšie štyri milióny dávok dostanú priamo konkrétne krajiny - Indonézia (600 000) či Jamajka (300 000).

AstraZeneca pre Keňu

Britský premiér Boris Johnson má na stredajšom stretnutí s kenským prezidentom Uhuruom Kenyattom oficiálne potvrdiť dodávku 817 000 dávok vakcín od firmy AstraZeneca, pričom zhruba polovica z nich má byť do Nairobi zaslaná ešte tento týždeň, uvádza sa vo vyhlásení Downing Street.

AFP pripomína, že v júni krajiny skupiny G7 prisľúbili, že darujú chudobnejším štátom najmenej miliardu dávok vakcín.

Spojené štáty ohlásili, že poskytnú 500 miliónov dávok 92 krajinám sveta a členské štáty EÚ sa dohodli na dodaní najmenej 100 miliónov vakcín do konca tohto roka.

Bohatšie štáty vrátane Británie však čelia kritike za pomalý štart distribúcie vakcín pre rozvojové štáty.

Na zrýchlenie dodávok vyzval i Commonwealth pozostávajúci z 54 štátov. Varoval tiež pred ekonomickým dosahom pandémie v karibskom a tichomorskom regióne a v oblasti Indického oceánu.