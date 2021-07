Odpadávajú z tepla. Stúpajúce teploty môžu pokaziť aj ďalšie olympiády

V Tokiu čelia športovci horúčavám aj vysokej vlhkosti.

28. júl 2021 o 17:15 Lukáš Onderčanin

TOKIO, BRATISLAVA. Srbský tenisový šampión Novak Djokovič hovoril na kurte v Tokiu o brutálnych klimatických podmienkach. S počasím mal problém aj jeho ruský kolega Daniil Medvedev. "Ak zomriem, vezmete si to na zodpovednosť?" pýtal sa v stredu rozhodcu, keď ho počas zápasu od vyčerpania z horúčav ošetroval lekár. Ruská lukostrelkyňa Svetlana Gombojevová zase počas kvalifikácie dostala úpal a odpadla.

Teploty počas letných olympijských hier v Tokiu dosahujú aj viac ako 33 stupňov, pocitovú teplotu však zhoršuje najmä vysoká vlhkosť. Pôjde tak zrejme o dosiaľ najteplejšie olympijské hry.

Olympiáda sa koná v júli, to aj napriek tomu, že kritici dlhodobo upozorňujú na veľké horúčavy počas japonských liet. Experti navyše varujú pred tým, že otepľovanie môže mať v ďalších rokoch zásadný vplyv aj na výkony športovcov či organizovanie ďalších športových megapodujatí.

Grigar: Ako tréning vo vírivke

S mnohými dňami mierneho a slnečného počasia poskytuje toto ročné obdobie ideálnu klímu pre športovcov, aby podali čo najlepšie výkony. Táto veta sa nachádza v oficiálnej prihláške Japonska na organizáciu letnej olympiády v roku 2020.

No už pár týždňov po tom, ako sa v roku 2014 rozhodlo o konaní olympiády v Tokiu, výber kritizoval aj stĺpček v denníku Japan Times. "Bol som v Manile, Bangkoku, Jakarte, Phnom Penhi a Singapure v strede leta, no podľa mňa je leto v Tokiu najhoršie. Jediné horšie miesto, kde by mohli organizovať hry, je Údolie smrti v Kalifornii a východná Afrika," napísal autor Robert Whiting.