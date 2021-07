Litva zadržala od začiatku roka vyše 3000 migrantov z Bieloruska

Migrácia začala dramaticky stúpať po nových sankciách na vládnych predstaviteľov Bieloruska.

28. júl 2021 o 15:35 SITA

VILNIUS. Litovská pohraničná stráž zadržala 171 ľudí, ktorí v utorok v noci nezákonne prešli cez hranicu z Bieloruska do Litvy.

Je to najvyšší tohtoročný počet zadržaných migrantov počas jedného dňa. Celkovo už v Litve tento rok zadržali 3 027 migrantov.

Hraničná strážna služba informovala, že skupinu migrantov z Iraku premiestnia do jedného z už aj tak plných detenčných centier v krajine.

Nelegálna migrácia v Litve začala dramaticky stúpať po nových sankciách na vládnych predstaviteľov v susednom Bielorusku. Len v júli v Litve zadržali 2 366 migrantov a v júni 473, zatiaľ čo za celý minulý rok ich bolo len 81.

Litva viní bieloruské úrady z toho, že pre ľudí z Blízkeho východu a Afriky organizujú prechod cez hranicu a tvrdí, že je to pomsta zo strany bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex sľúbila, že posilní podporu pre Litvu, aby jej pomohla znížiť príchody migrantov.

Litovské úrady veria, že väčšina z ľudí, ktorí sa pokúsili vstúpiť do krajiny, cestovali do bieloruského hlavného mesta Minsk, a to jedným zo štyroch týždenných letov z Iraku, ktoré uvezú do 500 pasažierov.

Minister zahraničia Gabrielius Landsbergis tento mesiac navštívil Bagdad, kde rokoval s tamojšími predstaviteľmi.

V litovskom okrese Šalčininkai tento týždeň vypukli násilné protesty, pri ktorých miestni obyvatelia blokovali cesty a zapaľovali pneumatiky na protest proti vládnemu plánu neďaleko postaviť nové imigračné detenčné centrá.

Polícia použila na davy slzný plyn a ôsmich ľudí zatkla. Dvaja policajti utrpeli zranenia.