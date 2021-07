Očkovaným dáme dva dni voľna, sľubuje Babiš štátnym zamestnancom

Úplné očkovanie má zatiaľ 4,7 milióna Čechov.

28. júl 2021 o 13:21 TASR

PRAHA. Dva dni voľna pre zaočkovaných českých štátnych zamestnancov mieni vláde navrhnúť premiér Andrej Babiš. Aj týmto spôsobom chce propagovať vakcináciu proti koronavírusu. Babiš odporučil podobný krok aj súkromným firmám. Informácie priniesol v stredu český portál Novinky.cz.

Premiér v stredu na Twitteri napísal, že má "dôležitú a pozitívnu správu", ktorou chce ľudí motivovať na očkovanie.

"Je pravda, že niektorí z nich majú silnejšiu reakciu. Aj preto v piatok predložím vláde návrh na dva dni plateného pracovného voľna všetkým zamestnancom pod štátnou službou, ktorí sa naočkovali od 1. januára 2021," doplnil v tvíte Babiš.

"Vláda zároveň uloží všetkým ministrom, aby dali dva dni voľna ďalším svojim zamestnancom, čo sa týka aj ozbrojených zborov," oznámil premiér ešte pred prerokovaním kabinetom. Uviedol to, akoby išlo o hotovú vec, dodali Novinky.cz.

Podľa Babiša by pre uplatnenie nároku na voľno malo stačiť preukázať sa očkovacím certifikátom, prípadne aplikáciou Tečka. Ak by nárok platil pre ľudí zaočkovaných po 1. januári, premiér by sa z tejto skupiny sám vyradil, keďže sa dal zaočkovať ako prvý v ČR pred koncom vlaňajška.

Ukrátení by podľa Babiša nemali byť ani ľudia zamestnaní mimo štátneho sektora - odporučil to aj všetkým krajom a obciam a firmám.

Premiér zdôraznil argumenty, že ľudí dvojdňovým voľnom namotivujú na očkovanie a navyše, niektorí majú po dávke vakcíny silnejšiu reakciu.

Úplné očkovania má v Česku zatiaľ takmer 4,7 milióna obyvateľov. Celkovo bolo podaných vyše 10,1 milióna očkovacích dávok.