V sídle diplomacie vyryli hákový kríž, Blinken vyjadril pobúrenie

Minister zahraničia je sekulárny žid.

28. júl 2021 o 8:15 TASR

WASHINGTON. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril v utorok pobúrenie a sľúbil obnovenie úsilia bojovať proti antisemitizmu po tom, čo sa vo výťahu v sídle ministerstva zahraničných vecí USA našiel vyrytý znak hákového kríža.

Informovala o tom agentúra AFP.

Antisemitizmus nie je minulosť

Úrady uviedli, že začali vyšetrovať, ako mohol byť symbol niekdajšieho nacistického Nemecka vyrytý do dreveného obkladu výťahu v budove Harryho S. Trumana (Harry S Truman Building) - zabezpečenom sídle americkej diplomacie v centre Washingtonu.

Blinken, ktorý je v súčasnosti na návšteve Indie, to v posolstve pre zamestnancov rezortu diplomacie USA označil za "úplne odporné".

"Ide o bolestnú pripomienku toho, že antisemitizmus nie je pozostatkom minulosti; stále je to sila, s ktorou máme vo svete do činenia a nanešťastie s ňou máme do činenia aj blízko domova," citovala z Blinkenovho odkazu hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Jalina Porterová.

"Treba povedať, že antisemitizmus nemá miesto v Spojených štátoch a určite nemá miestno na ministerstve zahraničných vecí USA," uvádza sa vo vyhlásení.

Vzdelávanie o holokauste

Blinken je sekulárny žid, ktorého nevlastný otec prežil nacistické tábory smrti, píše AFP.

Americký minister zahraničných vecí minulý mesiac počas návštevy Berlína spolu s Nemeckom odštartoval úsilie na boj proti opätovne oživenému antisemitizmu zvýšením úsilia vo vzdelávaní o holokauste v čase, keď preživší umierajú, pripomína agentúra.

Šéf diplomacie USA vtedy upozornil, že popieranie holokaustu a ďalšie prejavy antisemitizmu "často idú ruka v ruke s homofóbiou, xenofóbiou, rasizmom a ďalšími prejavmi nenávisti" a znamenajú "jednotný výkrik pre tých, ktorí sa snažia zničiť našu demokraciu".