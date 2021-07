Svetová banka zaistí chudobnejším krajinám dodatočné dávky vakcín proti covidu

Do chudobnejších krajín doručia do 430 miliónov dávok vakcín navyše.

27. júl 2021 o 0:15 TASR

ŽENEVA. Nový finančný mechanizmus Svetovej banky umožní 92 rozvojovým krajinám nákup dodatočných dávok vakcín proti koronavírusu, čím budú môcť navýšiť množstvo, ktoré získajú prostredníctvom inciatívy COVAX.

Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Do chudobnejších krajín tak bude možné od konca roka 2021 do polovice roka 2022 doručiť do 430 miliónov dávok vakcín navyše. Vďaka nim sa bude môcť plne zaočkovať 250 miliónov ľudí. Krajiny by pritom mali mať i istú flexibilitu čo sa týka výberu vakcín.

"Prístup k vakcínam je najväčšou výzvou, ktorej čelia rozvojové krajiny čo sa týka ochrany ich obyvateľstva pred zdravotnými, spoločenskými a ekonomickými dôsledkami pandémie Covid-19," povedal šéf Svetovej banky David Malpass.

Táto schéma "umožní programu COVAX uvoľniť dodatočné dávky (vakcín) pre nízkopríjmové a strednepríjmové krajiny," uviedol vo vyhlásení šéf Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI) Seth Berkley.

Cieľom globálnej iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) COVAX je zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu Covid-19 všade na svete a pre každého.

Program COVAX dodal doteraz do 136 teritórií viac ako 138 miliónov dávok očkovacích látok, čo je omnoho menej než sa pôvodne plánovalo.

WHO dlhodobo kritizuje mimoriadnu nerovnosť v celosvetovej distribúcii očkovacích látok proti covidu. Podľa výpočtov AFP bolo na svete podaných takmer 3,9 miliardy dávok vakcín proti covidu v najmenej 216 teritóriách.

Vo vysokopríjmových krajinách bolo pritom aplikovaných 95,4 dávok vakcín na 100 obyvateľov. V 29 štátoch s najnižším príjmom ide len o 1,5 dávky na 100 obyvateľov.