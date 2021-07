Somálske voľby sa odkladajú, regióny na ne neboli pripravené

Somálsko sa tento rok ocitlo v politickej kríze.

25. júl 2021 o 18:10 TASR

MOGADIŠO. Somálske úrady odložili nedeľňajšie voľby do hornej komory federálneho parlamentu, povedali pre AFP predstavitelia tejto nestabilnej africkej krajiny.

"Na dnes bol naplánovaný začiatok volieb do hornej komory (parlamentu)... došlo však k oneskoreniu a voľby sa možno neuskutočnia podľa plánu," povedal pre AFP člen volebnej komisie, ktorý si neželal byť menovaný.

Dôvodom odkladu je skutočnosť, že jednotlivé somálske regióny neboli schopné včas predložiť kandidačné listiny ani zriadiť miestne výbory, ktoré by odovzdali hlasy, dodal nemenovaný zdroj.

Hovorca ústrednej vlády Mohamed Ibrahim Moalimu povedal len to, že voľby boli "odložené".

Podľa viacerých zdrojov je "v priebehu tohto týždňa" schopný zorganizovať voľby iba región Jubaland (Údolie Džuby, známe aj ako Azánia), píše AFP.

V somálskom poloautonómnom štáte Puntland bolo hlasovanie odložené pre "technické problémy", uviedli pre AFP spomínané zdroje. V stredosomálskom štáte Galmudug majú miestny zákonodarcovia parlamentné prázdniny, ktoré potrvajú do začiatku augusta. V štáte Juhozápadné Somálsko je volebný proces zablokovaný, pretože prezident tohto regiónu je v zahraniční.

Somálsko sa tento rok ocitlo v politickej kríze po tom, čo v krajine odložili voľby a prezident Mohamed Abdullahi Mohamed si v polovici apríla predĺžil svoje funkčné obdobie o dva roky.

Po niekoľkých mesiacoch sporov, ktoré sprevádzali násilné potýčky, sa ústredná vláda a politickí vodcovia somálskych regiónov dohodli na podobe volieb.

Podľa dohodnutého plánu si majú vodcovia somálskych klanov z piatich administratívnych regiónov krajiny vybrať delegátov, ktorí potom budú hlasovať za poslancov.

Voľby do hornej komory parlamentu, ktoré sa mali začať v nedeľu, mali trvať štyri dni - do 28. júla. Od 12. septembra do 2. októbra sa majú podľa plánu uskutočniť voľby do dolnej komory federálneho parlamentu.

Noví poslanci parlamentu by mali zložiť sľub 7. októbra. O tri dni neskôr, 10. októbra, sa má uskutočniť schôdza oboch komôr parlamentu, na ktorej bude podľa očakávania zvolený prezident Somálskej federatívnej republiky na nasledujúcich päť rokov.

V somálskej metropole Mogadišo a ďalších veľkých mestách boli v súvislosti s voľbami prijaté sprísnené bezpečnostné opatrenia, keďže teroristická skupina aš-Šabáb minulý týždeň pohrozila represáliami voči vodcom komunít kandidujúcim vo voľbách.