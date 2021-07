Aerolínie začali prvé priame komerčné lety z Izraelu do Maroka

Izrael a Maroko vlani normalizovali vzájomné vzťahy.

25. júl 2021 o 13:32 SITA

JERUZALEM. Dve izraelské letecké spoločnosti absolvovali svoje prvé komerčné lety medzi Izraelom a Marokom. Stalo sa tak menej ako rok po tom, čo krajiny oficiálne normalizovali vzájomné vzťahy.

Z letiska v Tel Avive v nedeľu odletelo lietadlo aerolínií Israir, ktoré odviezlo do marockého Marrákeša zhruba 100 izraelských turistov. O niekoľko hodín neskôr do rovnakej destinácie smeroval aj let národného dopravcu El Al.

Nové priame lety spájajúce Maroko a Izrael pomôžu „rozvíjať plodný cestovný ruch, obchodnú a hospodársku spoluprácu a diplomatické dohody medzi týmito dvoma krajinami,“ vyjadril sa izraelský minister turizmu Jo'el Razvozov.



Spoločnosť El Al informovala, že plánuje na trase Izrael - Maroko prevádzkovať päť letov týždenne. „Dúfame, že teraz mnohí môžu lepšie spoznať Maroko, zažiť a byť nadšení z tejto špeciálnej krajiny, ktorá má hlboké korene v izraelskom dedičstve, kultúre a skúsenostiach," vyjadril sa výkonný riaditeľ prepravcu Avigal Sorek.



Izrael a Maroko sa dohodli na normalizácii vzťahov koncom minulého roka v rámci dohôd vyrokovaných Spojenými štátmi o nadviazaní diplomatických vzťahov židovského štátu so štyrmi arabskými krajinami. V rámci dohody USA uznali nárok Maroka na sporný región Západná Sahara.