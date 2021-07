Asociácia európskych novinárov žiada zákaz sledovacieho softvéru Pegasus

NSO Group odmieta akékoľvek previnenie.

24. júl 2021 o 17:37 TASR

VIEDEŇ. Asociácia európskych novinárov (AEJ) vyzvala v otvorenom liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej na okamžitý zákaz sledovacieho softvéru Pegasus izraelskej spoločnosti NSO v EÚ. Informovala o tom v sobotu agentúra APA.

Okrem toho AEJ požaduje oficiálne vyšetrenie toho, v akej miere členské štáty EÚ - najmä Maďarsko - využívajú tento softvér či iné formy elektronickej kontroly.

"Okrem série vrážd našich kolegov - naposledy výnimočného Petera R. De Vriesa v Holandsku - musí byť odhalenie škandálu Pegasus bodom, keď Európa ukáže, že to myslí vážne s ochranou novinárov a slobodných médií, ktoré sú nevyhnutné pre našu demokraciu," povedala riaditeľka AEJ Saia Tsaousidouová.

Prostredníctvom špionážneho softvéru Pegasus bolo podľa rešerší medzinárodného konzorcia novinárov sledovaných v období od roku 2016 do júna 2021 najmenej 180 novinárov v 20 krajinách. V Maďarsku tento softvér nasadili údajne na žurnalistov kritických voči vláde premiéra Viktora Orbána. Medzi ďalšie ciele patrilo i 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych predstaviteľov vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov.

NSO Group odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste Herzlija neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti terorizmu a ďalším zločinom. Svoj produkt vyváža do 45 krajín sveta, a to so súhlasom izraelskej vlády.