Meteorológovia varujú pred silnými búrkami v Česku

Búrky by cez víkend mohli priniesť krúpy i silné nárazy vetra.

24. júl 2021 o 13:51 SITA

PRAHA. Českú republiku môžu cez víkend zasiahnuť silné búrky, ktoré by mohlo sprevádzať krupobitie a vietor. Varujú pred tým meteorológovia, na ktorých sa odvoláva spravodajský portál TN.cz.



Výstraha pred silnými búrkami platí od soboty 22:00 do nedele 8:00 pre Juhočeský, Plzenský, Karlovarský, Juhomoravský a Zlínsky kraj a Vysočinu. V dôsledku búrok by sa mohli rozvodniť niektoré malé toky a nárazy vetra by mohli lámať vetvy stromov.

Nebezpečenstvo by mohli podľa odborníkov predstavovať aj krúpy a blesky.



Ďalšia výstraha, pred vysokým rizikom veľmi silných búrok, platí pre celé Česko od nedele 15:00 do pondelka rána. Búrky by mohli priniesť prívalové dažde s úhrnom „okolo 50 milimetrov, krúpami a nárazmi vetra okolo 70 kilometrov za hodinu“. Odborníci varujú, že možno očakávať škody na majetku, výpadky elektriny alebo problémy v doprave.