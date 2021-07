Britom UNESCO škrtol Liverpool zo svetového dedičstva. Ďalším môže byť Stonehenge

Liverpoolsky prístav podľa UNESCO stráca svoj historický charakter.

24. júl 2021 o 14:22 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. V čase britského impéria to bol kľúčový prístav a tomu zodpovedala aj miestna zachovaná architektúra. Tá dostala Liverpool v roku 2004 na zoznam svetového dedičstva UNESCO po boku miest ako Tádž Mahál alebo Veľký čínsky múr.

Tento týždeň však prístav o miesto na zozname prišiel. UNESCO totiž usúdilo, že výstavba v jeho okolí je príliš masívna a už sa vytratil historický charakter prístavu.

Postavili v ňom totiž viaceré developerské projekty a čoskoro tam pribudne aj nová futbalový štadión Evertonu. Liverpoolský prístav sa stal historicky len tretím miestom na zozname UNESCO, ktoré z neho vypadlo.

Ochrana pred bombami

Čoskoro môže prísť Británia aj o ďalšiu pamiatku na zozname. Veľmi reálne hrozí, že z neho vypadne Stonehenge, známy obrazec z kameňov v južnom Anglicku.

Vláda totiž schválila vybudovanie tunela pod ním, ktorý by podľa UNESCO narušil okolie pamiatky. Celá výstavba je zatiaľ na súde, ak by ten dal výstavbe zelenú, agentúra OSN pre kultúru by ho zaradila medzi pamiatky v ohrození, čo je prvý krok k vyradeniu zo zoznamu. Británia by sa tak stala vôbec prvou krajinou, ktorej vyradili zo zoznamu dve pamiatky.