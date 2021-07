Tisícky ľudí v Austrálii protestovali proti lockdownom

Niekoľko ľudí v Sydney zatkli po tom, čo na policajtov hádzali predmety.

24. júl 2021 o 13:07 SITA

SYDNEY. V sobotu sa v Austrálii konali masové protesty proti lockdownom, ktoré tam platia pre nárast prípadov koronavírusu.



Tisícky demonštrantov bez rúšok pochodovali centrom Sydney s transparentmi s nápismi ako „sloboda“ či „pravda“. V meste bola posilnená policajná prítomnosť, na nepovolené protesty reagovali aj policajti na koňoch a poriadková polícia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Polícia potvrdila, že niekoľko ľudí zatkli po tom, čo na policajtov hádzali predmety.

Súvisiaci článok Na Kube sa začali hromadné procesy s protivládnymi demonštrantmi Čítajte

Protest v Sydney sa uskutočnil v čase, keď v štáte Nový Južný Wales zaznamenali ďalší rekordný denný prírastok 163 infekcií. V regióne Greater Sydney platí lockdown už štyri týždne a obyvatelia môžu odchádzať z domovov len z opodstatnených dôvodov.



Tisícky ľudí protestovali aj v Melbourne, kde sa zišli pred parlamentom štátu Viktória. Niektorí z nich zapálili aj svetlice.



Nespokojnosť s miestnym lockdownom plánujú vyjadriť aj obyvatelia Adelaide, a to prostredníctvom automobilového protestu. Polícia ich varovala, že pre nezákonnú činnosť budú zatýkať ľudí.



Do piatka v Austrálii dostalo dve dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 15,4% obyvateľov vo veku 16 rokov a viac. Federálna vláda informovala, že do Sydney pošle tisícky extra dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer.

Zároveň vyzvala tamojších dospelých obyvateľov, aby zvážili očkovaciu látku od firmy AstraZeneca vzhľadom na nedostatok dodávok od Pfizeru.