Zosuvy pôdy v Indii spôsobili smrť najmenej 47 ľudí

Dažde už začínajú poľavovať.

23. júl 2021 o 15:25 SITA

NAÍ DILLÍ. Monzúnové dažde vyvolali v častiach západnej Indie zosuvy pôdy, ktoré si vyžiadali najmenej 47 mŕtvych. Spôsobili tiež záplavy, ktoré uväznili viac ako tisícku ľudí.

Dažde však už poľavujú a aj hladina vody klesá, čo podľa miestnych predstaviteľov zjednodušilo cestu záchranárom do postihnutých oblastí.



Spomenutých mŕtvych zabili tri zosuvy v okrese Raigad v štáte Maháráštra. Podľa miestneho vládneho predstaviteľa Sagara Pathaka je po nich tiež viac ako 30 osôb nezvestných.



Vo východnom Bombaji sa po silných dažďoch zrútil dom. Dvaja ľudia zomreli a osem utrpelo zranenia, informovala tlačová agentúra Press Trust of India (PTI).



V okrese Ratnagiri, kde z kopcovitých oblastí podľa PTI po daždi zachránili 200 ľudí, úrady požiadali o pomoc pri záchranných operáciách armádu, pobrežnú stráž aj Národný útvar pre odstraňovanie následkov katastrof. Viac ako polovicu tamojšieho mesta Chiplun zaplavila voda.



Výstrahu pre dažde vydali aj v štáte Telangana. Lejaky spôsobili záplavy v hlavnom meste Hajdarabád a ďalších nízko položených oblastiach.



Živelné pohromy ako zosuvy pôdy a lejaky sú počas monzúnovej sezóny, ktorá trvá od júna do septembra, v Indii bežné.