Opatrenia na juhu: Párty ostrov bez hudby, múzeá len pre zaočkovaných

Aké opatrenia zavádzajú v Taliansku, v Grécku či vo Francúzsku?

23. júl 2021 o 17:12 Matúš Krčmárik

RÍM, BRATISLAVA. Už pri pohľade na dav oslavujúci titul futbalových majstrov Európy mnohí naznačovali, že to nemusí dopadnúť dobre. Nedá sa jasne povedať, či to spolu súvisí, no počet prípadov nákazy koronavírusom začal od 11. júla skutočne narastať.

Vo štvrtok v Taliansku zaznamenali 5057 nových prípadov nákazy covidom-19, väčšinu z nich tvorí variant delta. Deň predtým ich bolo 4259.

V deň osláv to bolo 1390 nových prípadov. Len v Ríme sa počet nových prípadov v deň osláv titulu zvýšil pätnásobne.

Museli by sme všetko zavrieť

Vláda preto vo štvrtok konala, inšpirovala sa pritom príkladmi z iných krajín, napríklad zo susedného Francúzska. Od 5. augusta bude vstup do múzeí, divadiel alebo na štadióny podmienený dokladom o zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny, negatívnym testom alebo nedávnym prekonaním choroby.

Takzvaný GreenPass, ktorého obdoba sa používa aj na Slovensku, bude potrebný aj pri vstupe do vnútorných priestorov reštaurácií.

„Variant delta nás ohrozuje, šíri sa oveľa rýchlejšie ako iné typy vírusu,“ povedal podľa Guardianu taliansky premiér Mario Draghi. „Vyzývam všetkých Talianov, aby sa nechali hneď zaočkovať. Bez toho budeme musieť znovu všetko zavrieť.“