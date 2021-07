Počet nakazených v Sydney rýchlo rastie napriek lockdownu

V meste sa šíri vysokonákazlivý variant delta.

23. júl 2021 o 10:14 TASR

SYDNEY. Počet nakazených koronavírusom v najväčšom austrálskom meste Sydney, kde sa šíri vysokonákazlivý variant delta, rýchlo rastie napriek už takmer mesiac trvajúcemu lockdownu.

Premiérka austrálskeho štátu Nový Južný Wales Gladys Berejiklianová označila súčasnú epidemiologickú situáciu v Sydney za krízu celonárodného významu a požiadala centrálnu vládu v Canberre o vakcíny a ďalšiu urgentnú pomoc.

Rekordný počet

Ako uviedla v piatok agentúra AFP, v Novom Južnom Walese zaznamenali za posledných 24 hodín rekordných 136 nových prípadov nákazy. V rámci súčasného šírenia vírusu tam celkovo potvrdili už 1782 infekcií.

"Máme povinnosť voči celému národu, aby sme túto krízu vyriešili. Je jasné, že sa čísla nevyvíjajú správnym smerom... Potrebujeme, prinajmenšom, viac prvých dávok Pfizeru,“ vyhlásila premiérka Nového Južného Walesu. Lockdown v Sydney bol zavedený 26. júna.

Ak by Canberra oficiálne označila situáciu v Sydney za krízu celonárodného významu, umožnilo by to zintenzívniť prísun pomoci zo zdrojov federálnej vlády, píše AFP.

Vírus sa "šíri všade" napriek lockdownu, ktorý sa týka viac ako 12 miliónov ľudí a možno potrvá až do októbra, varovala premiérka Berejiklianová. Protiepidemické opatrenia zaviedli aj susedné štáty Viktória a Južná Austrália.

Pomalé tempo očkovania

Plne zaočkovaných je zatiaľ iba 12 percent Austrálčanov. Problémom je nedostatočná zásoba vakcín od spoločnosti Pfizer, ako aj skepsa voči bezpečnosti očkovacej látky od firmy AstraZeneca, približuje AFP.

Predseda austrálskej vlády Scott Morrison sa vo štvrtok ospravedlnil za pomalé tempo očkovania.

"Prijímam zodpovednosť za očkovací program. Prijímam tiež zodpovednosť za ťažkosti, ktoré naskytli," povedal Morrison. "Niektoré veci boli, samozrejme, pod našou kontrolou, iné zase nie," dodal.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová medzitým oznámila najmenej dvojmesačné pozastavenie tzv. cestovateľskej bubliny s Austráliou, vďaka ktorej mohli tamojší obyvatelia cestovať medzi oboma krajinami bez nutnosti po príchode absolvovať karanténu. "V súčasnosti existuje niekoľko ohnísk v rôznych fázach, ktoré prinútili tri štáty vyhlásiť lockdown," uviedla Ardernová.

"Teraz je čas na pozastavenie (cestovateľskej bubliny), aby sa zabezpečilo, že Novozélanďania nebudú vystavení neprimeranému riziku nákazy a aby sme neprišli o to, čo sme si ťažko vybojovali," priblížila Ardernová s tým, že vláda zabezpečí repatriáciu obyvateľov Nového Zélandu, ktorí sa nachádzajú v Austrálii.