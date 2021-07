V USA zaistili písomnosti židovských komunít ukradnuté počas holokaustu

Vyhlásenie USA neobsahuje zmienku o tom, kedy by artefakty mohli byť vrátené.

23. júl 2021 o 8:15 TASR

NEW YORK. Americkí vyšetrovatelia zaistili 17 pohrebných zvitkov a rukou písaných spisov, ktoré patrili židovským komunitám vo východnej Európe a boli odcudzené počas druhej svetovej vojny. Ako informovala agentúra AFP, tieto artefakty z 19. storočia mali byť pôvodne predmetom dražby v newyorskej aukčnej sieni Kestenbaum & Company.

Ukradnuté dokumenty

Peter Fitzhugh z amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, ktorý bol vedúcim tímu vyšetrovateľov, vo vyhlásení pre médiá uviedol, že "vrátenie týchto zvitkov z 19. storočia" a rukopisov "ukradnutých počas holokaustu v Rumunsku, Maďarsku, na Ukrajine a na Slovensku (...) je zavŕšením dlhého vyšetrovania kultúrneho majetku".

Informácia o tom, že brooklynský aukčný dom dal do predaja tieto predmety, sa k vyšetrovateľom dostala vo februári tohto roku.

Agentúra AFP spresnila, že podľa dátumov ide o predmety od roku 1840 až do začiatku druhej svetovej vojny. Sú medzi nimi napr. zvitky s modlitbami za zosnulých, pravidlá komunity, mená duchovných a niekedy aj mená členov komunity, ktorí boli počas druhej svetovej vojny deportovaní do nemeckého koncentračného tábora Auschwitz.

Predaj týchto predmetov v dražbe bol pozastavený na žiadosť židovskej komunity v rumunskom meste Kluž a Svetovej organizácie pre židovské reštitúcie (WJRO), ktorá vznikla po páde komunistických režimov vo východnej Európe a špecializuje sa na vrátenie ukradnutého židovského majetku.

Na základe jedného z predmetov, ktorým je v hebrejčine a v jidiš rukou písaný register pohrebov bratstva chevra kadiša v Kluži, vyšetrovatelia dospeli k záveru, že rukopisy a zvitky sa do USA zrejme dostali ilegálne.

Dražba artefaktov

Aukčný dom Kestenbaum & Company niektoré z nich už predal, ale po tom, ako ho kontaktovali orgány činné v trestnom konaní, predaj zastavil.

Napriek tomu americké úrady radšej artefakty zaistili, pretože mali obavy, že spoločnosť Kestenbaum & Company by mohla s nimi prestať spolupracovať.

"O takéto položky majú záujem kupci po celom svete, dali by sa ľahko predať a/alebo previezť, čím by boli zmarené snahy úradov nájsť preživších alebo ich dedičov z pôvodných komunít," vysvetlili nemenovaní úradníci.

Vyhlásenie ministerstva spravodlivosti USA neobsahuje zmienku o tom, kedy by artefakty mohli byť vrátené. Spomínaný register si na webe aukčného domu všimol genealogický výskumník, ktorý zalarmoval Roberta Schwartza, predsedu židovskej náboženskej obce v Kluži.

"Po druhej svetovej vojne zostalo z majetku židovskej obce len veľmi málo," uviedol Schwartz. Dodal, že "registračná kniha pohrebov na aukcii bola veľkým prekvapením", pretože o jej existencii "nikto nič nevedel". Tento rukopis je podľa neho "dôležitým zdrojom informácií o (židovskej) komunite v 19. storočí".

Za vlády nacistov bolo z mesta Kluž v roku 1944 deportovaných asi 18-tisíc Židov, ktorých šiestimi vlakmi odviezli do tábora smrti v Auschwitz-Birkenau. Takmer všetci Židia z Kluže tam zahynuli.

Domy patriace Židom, ich úrady, archívy a synagógy v Kluži boli vyplienené a vyrabované. Z majetku vrátane kníh a historických záznamov zostali len mizivé stopy. Mnohí z mála preživších z kedysi živej, najmä po maďarsky hovoriacej židovskej komunity, sa presťahovali do cudziny. V Kluži teraz žije len asi 350 židov, napísal vo februári denník The New York Times.