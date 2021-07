Malta začala posielať domov študentov s pozitívnymi testami

Prvý let mal na palube sto študentov smerujúcich do Paríža.

22. júl 2021 o 20:41 SITA

VALLETTA. Malta začala vo štvrtok letecky posielať domov zahraničných študentov, ktorí majú pozitívne testy na COVID-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva 14. júla zatvorilo jazykové školy na ostrove pre vysoký nárast nových prípadov nákazy koronavírusom, vrátane stoviek medzi zahraničnými študentmi. Mnohí nakazení pritom boli maloletí.

Súvisiaci článok Malta zrušila plánovaný zákaz vstupu do krajiny pre neočkovaných Čítajte

Prvý zdravotnícky charterový let mal na palube 100 študentov smerujúcich do Paríža a ďalšie lety sú naplánované na nasledujúce dni.



Tento týždeň už pritom z ostrova odletelo aj takmer 200 študentov, ktorí mali negatívne testy. Maltská turistická organizácia informovala, že pokrýva náklady na repatriačné lety, ktoré organizujú v spolupráci so zdravotníckymi úradmi.



Počet aktívnych prípadov nákazy koronavírusom na Malte stúpol zo 43, ktoré registrovali 1. júla, na 2 487 vo štvrtok.