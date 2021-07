Do severoafrickej španielskej enklávy Melilla sa dostalo viac ako 200 migrantov

O prechod do Melilly sa pokúsilo viac ako 300 mužov.

22. júl 2021 o 14:05 SITA

MADRID. Do severoafrickej španielskej enklávy Melilla sa vo štvrtok dostalo 238 afrických mužov. Informovali o tom úrady autonómneho mesta.



Migranti unikajúci pred chudobou a násilím v subsaharskej Afrike sa pravidelne pokúšajú prekonať 12-kilometrovú hranicu do Melilly alebo ďalšej španielskej enklávy, Ceuty, aby sa následne dostali na európsky kontinent. Často to pritom skúšajú vo veľkých skupinách, aby prekvapili pohraničné stráže na oboch stranách.

Pri jednom z najväčších takýchto pokusov v uplynulých mesiacoch sa v skorých hodinách štvrtka o prechod do Melilly pokúsilo viac ako 300 mužov zo subsaharskej Afriky. Informovali o tom tamojšie úrady s tým, že niektorí z nich mali háky, aby dokázali preliezť vysoké ploty a traja príslušníci španielskej Civilnej gardy pri snahe zastaviť ich utrpeli ľahké zranenia.

Do Melilly sa napokon dostalo 238 migrantov. Následne ich odviedli do migračného centra, kde sa musia izolovať, aby sa zabránilo možnému šíreniu koronavírusu. Tam zvyčajne zostávajú, kým úrady nerozhodnú, či sa majú vrátiť naspäť do svojich krajín alebo spĺňajú podmienky na to, aby mohli zostať v Španielsku.



Tlak migrantov na hranicu v Melille v poslednom čase výrazne stúpol, pričom od mája úrady registrujú najmenej päť pokusov o jej prekročenie. V máji prenikli tisícky ľudí, vrátane stoviek detí bez sprievodu, do Ceuty, ktorá sa nachádza asi 400 kilometrov západne.



Enklávy Ceutu a Melillu vnímajú mnohí africkí migranti ako vstupný bod do Európy, pričom každý rok riskujú zranenia a dokonca smrť, keď sa snažia dostať cez oplotenie, skrývajú sa vo vozidlách alebo sa pokúšajú oboplávať vlnolamy, ktoré pri hranici s Marokom vyčnievajú niekoľko metrov do Stredozemného mora.