Dobré ráno: Maďarsko špehovalo nepohodlných novinárov

Ako využívali špehovací softvér.

22. júl 2021 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Lukáš Onderčanin, Jana Maťková, Adam Blaško

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=e8ku5-10954bb-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Článok pokračuje pod video reklamou

Britský denník Guardian prišiel pred pár dňami so správou, že viaceré autoritárske režimy si od izraelskej bezpečnostnej firmy kúpili špehovací softvér, aby ho nasadili proti svojim oponentom.

Bolo medzi nimi aj Maďarsko, Orbánová vláda mala použiť počítačový vírus Pegasus na sledovanie, napríklad, nepohodlných novinárov.

Čo to je za program, prečo si ho krajiny kupujú a čo s ním robili v Maďarsku?

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: YouTube Reuters

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Vláda odvolala Kolíkovej štátneho tajomníka Michala Luciaka. Luciak zo strany Za ľudí by sa mal teraz vrátiť do parlamentu. Tento krok kritizuje Veronika Remišová, ktorá hovorí o vnútrostraníckych intrigách. Mária Kolíková včera tiež povedala, že novou podpredsedníčkou parlamentu by mala byť Jana Žitňanská.

Peniaze na očkovaciu kampaň by sa mali uvoľniť ešte tento týždeň, potvrdilo ministerstvo financií. Igor Matovič pripustil, že schváli potrebné rozpočtové opatrenie, no dodal, že chce, aby sa peniaze minuli efektívne.

Ministerstvo zdravotníctva včera naznačilo, že by sa mohla zvýšiť kapacita divákov na hromadných podujatiach, ak budú návštevníci zaočkovaní. Týkalo by sa to nielen koncertov, ale napríklad aj športu. Momentálne je v interiéri povolených päťsto divákov, vonku tisíc.

Právo na obranu so zbraňou v ruke bude v Česku garantované ústavou. Pribudne tam ustanovenie, že právo brániť život svoj či život iného človeka aj so zbraňou je zaručené za podmienok, ktoré stanovuje zákon.

Viktor Orbán chce referendum o kontroverznom zákone namierenom aj proti LGBT komunite. Vraj je to reakcia na tlak Bruselu, Maďarsko tak podľa Orbána môže brániť len vôľa ľudí.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je náučné, presnejšie, je to populárno-náučná kniha o varení... ešte presnejšie, o varení v stredoveku. Len uvážte, vtedy neboli ani paradajky, ani zemiaky, aj s koreninami to bola oštara, no a napriek tomu ľudia logicky varili aj jedli. Ako, a aké vlastne bolo postavenie kuchára v týchto minulých časoch, sa dozviete – hej, vrátane receptov - vo veľmi krásnej knihe Kuchár v stredoveku, a tá je mojím dnešným odporúčaním.