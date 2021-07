Ako tu mohol vyrásť Breivik? Hlavnú otázku si Nórsko nepoložilo

Neonacista zabil 77 ľudí.

21. júl 2021 o 13:08 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

OSLO, BRATISLAVA. O pol štvrtej poobede, vo štvrtok 22. júla mali lúče slnka rozsvietiť prvý zo 77 bronzových stĺpov na kúsku zeme oproti nórskemu ostrovu Utøya.

V ďalších tri a pol hodinách sa mali po jednom rozsvietiť zvyšné stĺpy a pripomenúť každú jednu z obetí Andersa Breivika, ktorý na tomto ostrove a v centre Osla vraždil pred desiatimi rokmi.

Na desiate výročie však pamätník ostáva len staveniskom. Meniace sa návrhy, súdne spory s miestnymi, ktorí sa obávajú zmeny charakteru miestneho pokojného prostredia, spôsobili, že pozostalí obetí si svojich blízkych nemajú kde dôstojne uctiť.

Sklamaní a nahnevaní

Súvisiaci článok Mnoho ideológií, jeden násilný extrémizmus (komentár) Čítajte

„Je to nádherný pamätník s rôznymi prvkami, ktoré vyjadrujú úctu k obetiam, na krásnom mieste, ktoré vidno aj z ostrova. Malo by to byť pripravené na 22. júla,“ posťažovala sa pre AP Lisbeth Kristin Roynelandová, ktorá pri útoku stratila dcéru Synne.

Teraz vedie podpornú skupinu pre ľudí, ktorí útok prežili, a pre pozostalých. „Sme veľmi sklamaní. Mnoho rodín sa hnevá.“

Miestnym sa nepáči, že by pamätník prilákal priveľa turistov, ktorí by potom preťažili cesty. A že by stále mali na očiach spomienky z roku 2011, ktoré ich dodnes traumatizujú. Spomienky na najkravejší teroristický útok nórskych dejín.