New York zahalil šedivý opar kvôli požiarom na západe USA

Tentoraz je dym nižšie, ako je to bežné.

21. júl 2021 o 9:39 ČTK

New York zahalil šedivý opar. (Zdroj: TASR/AP)

Mesto New York rovnako ako ďalšie oblasti na východe Spojených štátov amerických zahalil v utorok šedivý opar, ktorý spôsobili rozsiahle požiare na západe USA a v Kanade.

Úrad ochrany životného prostredia štátu New York vydal pre celý deň výstrahu pred zlou kvalitou ovzdušia. Podľa jedného z odborníkov pôsobiaceho v tomto úrade nie je výnimkou, aby dym z požiarov na západe krajiny dorazil až do okolia New Yorku.

Zvyčajne sa však drží dostatočne vysoko v atmosfére, a na kvalitu ovzdušia tak nemá vplyv. Tentoraz je však dym nižšie, než je to bežné.